Романенко: День Конституции в Украине напоминает вуду-обряд, когда люди, каждый день ее нарушающие, делают вид, что этот документ имеет для них значение

День Конституции в Украине напоминает вуду-обряд, когда люди, каждый день нарушающие все основные положения этого документа, всем своим видом показывают, что эта бумажка имеет для них какое-то значение и вызывает у них какой-то трепет и преклонение.

Украина живет не по Конституции, которая изначально была химерой, выросшей из борьбы Кучмы и Мороза, а по понятиям, которые нигде не прописаны. Именно это и есть главная проблема страны, потому что нельзя жить по бумажным понятиям, апеллировать к ним, но в реальности поступать совершенно иначе. Именно это порождает углубляющуюся шизофрению в украинском обществе.

Поэтому День Конституции в Украине – это день диагноза, день разрыва между реальностью и мечтами. Это фиксация ключевой проблемы страны – отрицание очевидного и выпячивание несуществующего. Это бумажный замок на песке, бумажный замок несуществующих прав и обязанностей на зыбком песке алчности, распила и самопожирания.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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