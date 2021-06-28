 

Житель Пермского края обокрал бывшую жену и отца-инвалида

28.06.2021, 13:04, Разное
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Пожилому инвалиду из города Гремячинск в Пермском крае позвонили из банка чтобы сообщить о просроченной задолженности. Так мужчина узнал, что на его имя взяли кредит. Сделал это его собственный 30-летний сын, без его ведома воспользовавшись телефоном родителя, передает сайт URA.Ru. Он взял два кредита на 250 тысяч, деньги же перевел себе на счет.

Выяснилось также, что предприимчивый гремячинец обнес и бывшую жену. Из ее квартиры он вынес ноутбук. Суд оценил хватку мужчины и назначил ему наказание в виде двух с половиной лет условно.



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