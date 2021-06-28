Мнение: Америца мне лично ндравицца всё больше. За возможность выбирать тубзик по усмотрению.

Разъясняю, что почём. Допустим, решил я, что по своей "гендерной принадлежности" являюсь деушкой – и попёр, как на буфет, прямо в женский гальюн. Думаете, мокро фантазирую? А вот вам меч, Благогуев! В Америце такое положение дел уже реальность!

В школьном совете округа Лаудун в штате Вирджиния разгорелись нешуточный баталии при обсуждении спорных предложений по политике в отношении трансгендеров и критической расовой теории.



Мужчина задержан после драки во время заседания школьного совета округа Лаудун, на котором обсуждались вопросы критической расовой теории и посещение

сортиров трансгендерной школотой.

Жители округа пришли рано, чтобы заполнить зал заседаний, так как 259 человек записались для выступления во время сессии публичных комментариев, но дебаты стали настолько жаркими, что, по крайней мере, двое мужчин были арестованы за отказ покинуть здание. Эти люди протестовали против политики 8040.

Шо за политика така? А просто! Она касается, среди прочнго … туалетов.

В предложении, вынесенном на обсуждение честного народа говорилось, что "учащимся должно быть разрешено использовать помещение, соответствующее их гендерной идентичности". Руководство школьного округа, видите-ли, заявляет, что оно стремится сделать школы более инклюзивными для учащихся-трансгендеров.

Некоторые родители негодуют – такое раздолбайство, по их мнению, бросает вызов традиционным религиозным убеждениям.

То есть, блин, отступление переводчика позволю себе, здравому смыслу вызов не бросается , а мракобесным убеждалищам – ога.

По данным Fox News, комментарии проходили вначале довольно спокойно: первые полдюжины ораторов поддержали предложение 8040, пока седьмого оратора не освистали за оскорбление родителей-христиан округа, выступающих против этой политики.

Женщина, представившаяся матерью трансгендерного ученика из Лаудуна, заявила, что "ненависть сочится из последователей Иисуса в этом помещении", что побудило совет объявить пятиминутный перерыв, чтобы родители могли успокоиться. Бренда Шеридан, председатель совета, предупредила жителей после перерыва, что члены совета единогласно проголосовали за прекращение публичных комментариев, если в зале снова возникнет конфликт.



"Совет директоров хочет выслушать всех, – сказала она. – Мы начали заседание раньше, потому что знали, что будет много народу, и у нас большая повестка дня. Мы снова просим вас уважать друг друга и дать возможность высказаться всем".Родители в аудитории также протестовали против недавних шагов совета по продвижению критической расовой теории, которая, по их словам, является расистской индоктринацией.За последний год множество государственных и частных школ по всей США решили включить КРТ в свои учебные программы, что вызвало общенациональную дискуссию, в которой округ Лаудун стал одним из очагов напряженности.



Критическая расовая теория утверждает, что американские институты по своей сути расистские. Теория вызвала ожесточенные общенациональные дебаты в связи с протестами Black Lives Matter по всей стране в прошлом году и появлением проекта "1619". "Проект 1619", который был опубликован газетой New York Times в 2019 году в честь 400-летия прибытия первых порабощенных африканцев на американские берега, пересматривает американскую историю, "помещая последствия рабства и вклад черных американцев в центр внимания и повествования в США".Дебаты вокруг критической расовой теории касаются опасений, что некоторым детям внушается мысль, что белые люди по своей природе расисты или сексисты .

Те, кто выступает против критической расовой теории, утверждают, что она сводит людей к категориям "привилегированных" или "угнетенных", основываясь на их цвете кожи.Сторонники, однако, утверждают, что теория жизненно важна для искоренения расизма, поскольку она рассматривает способы влияния расы на американскую политику, культуру и законодательство.

Прохвессор Керри.

Теория утверждает, что "институты по своей природе расистские, а сама раса… является социально сконструированным понятием, которое используется белыми людьми для продвижения своих экономических и политических интересов за счет цветного населения", – утверждает профессор Техасского университета A&M Томми Карри. Между тем, во время публичных комментариев некоторые родители также подняли другую тему, вызывающую споры в обществе – отстранение от занятий и восстановление Таннера Кросса – и попросили совет не обжаловать решение суда о его восстановлении.Судья постановил восстановить учителя физкультуры Leesburg Elementary после того, как он был отстранен от занятий в прошлом месяце после выступления против политики в отношении трансгендеров, заявив, что она противоречит его религии.

Ранее в этом месяце ученица восьмого класса обрушилась на государственные школы округа Лаудун за политику, которая, по ее словам, позволяет мальчикам пользоваться раздевалками для девочек, подвергая опасности учениц.Джолин Гровер, 14 лет, выступила на заседании совета школьного округа в начале июня, чтобы обсудить предложенную политику 8040.

В прошлом году мать забрала ее из школы LCPS, сообщает Fox News.

"Два года назад мне сказали, что политика 1040 – это просто философия, и вы не собираетесь пускать мальчиков в раздевалки для девочек. Но вот вы делаете именно это", – сказала Гровер. Она была в футболке с надписью "Женщина – это женщина".Некоторые члены совета, который вызвал споры своим принятием КРТ и политики в отношении трансгендеров, сейчас находятся под угрозой отзыва.



Одна женщина на заседании во вторник призвала нескольких членов совета, против которых выдвинуты требования об отзыве, уйти в отставку и сэкономить еще больше денег налогоплательщиков.Другие осудили чиновника, который якобы делал угрожающие запросы в Интернете на смартфоне школьника.Дик Блэк, бывший сенатор штата, обрушился на совет за его отношение к Кроссу, что вызвало бурные аплодисменты в зале, сообщает Fox News.

Затем совет единогласно проголосовал за прекращение публичных комментариев после того, как был заслушан только 51 родитель.

Затем родители громко закричали "Позор!", обращаясь к совету.Некоторые требовали, чтобы члены совета ушли в отставку, в то время как некоторые родители в зале пели "Звездно-полосатое знамя", сообщает Fox News.Другие родители, которые не смогли выступить перед советом, попытались остаться в зале, чтобы высказать свое мнение перед собравшимися.

Сторонницы мальчиков, посещающих женские туалеты и наоборот.

'Это новая культурная революция':

Мать, пережившая чистки в маоистском Китае, гневно осуждает школьный совет округа Ладун за продвижение "неорасизма", а учитель предупреждает о "лагерях индоктринации" в классеОжесточенные дебаты в округе Вирджиния по поводу преподавания детям противоречивой критической расовой теории обострились на этой неделе на заседании школьного совета, где мать, пережившая чистку в маоистском Китае, осудила то, что она назвала попыткой превратить классы в "лагеря индоктринации".Си Ван Флит, которая бежала из Китая в возрасте 26 лет, а затем поселилась в США, заявила членам школьного совета округа Лаудун, что она "очень встревожена" преподаванием КРТ, которое, по ее словам, "готовит детей быть воинами социальной справедливости и ненавидеть свою страну и свою историю"."Это действительно американская версия китайской культурной революции", – заявила Ван Флит, имея в виду чистку под руководством Мао Цзэдуна, в результате которой с 1966 по 1976 год погибло от 500 000 до 20 миллионов человек. Ей было шесть лет, когда началась революция.Теория критических рас уходит своими корнями в культурный марксизм. Ей не должно быть места в нашей школе".

Исток.

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