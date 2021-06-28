 

Песков: Обязательной вакцинации граждан от коронавируса в РФ нет

28.06.2021, 12:40, Новости дня
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Де-юре и де-факто обязательной вакцинации россиян от коронавируса нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России. Регионы вводят условия для работы в некоторых отраслях, условие обязательной вакцинации. Но опять же, это не является обязательной вакцинацией для всех граждан. Ситуация де-факто и де-юре такая», – добавил Песков, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что скачкообразный спрос на ПЦР-тесты связан со вспышкой коронавируса во многих городах, в том числе и в крупных. «Это, конечно, является очень существенной дополнительной нагрузкой и на лаборатории, и на медицинские учреждения», – рассказал Песков. Он напомнил, что спрос на прививки также значительно и «скачкообразно» вырос, «поэтому это требует дополнительных решений, дополнительных энергичных усилий с тем, чтобы обеспечить всех желающих».

«Эти усилия предпринимаются», – сказал Песков, переадресовав вопрос с логистикой вакцин в оперативный штаб.

По словам Пескова, в Кремле считают, что ответ на инициативу работодателей и профсоюзов об обязательной вакцинации должен быть сформирован в правительстве. «Никакая позиция не сформулирована. Вы правильно отметили, что было обращение в правительство, соответственно, какой-то ответ на это, ответ или позиция должны быть сформированы именно в правительстве, с учетом того, что именно там функционирует оперативный штаб», – сообщил Песков, комментируя обращения президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина и главы Федерации независимых профсоюзов РФ Михаила Шмакова с предложением ввести в стране обязательную вакцинацию.

Текст совместного обращения РСПП и Федерации независимых профсоюзов РФ ранее был размещен на официальном сайте ФНПР. В обращении обе стороны просят правительство принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения, кроме имеющих противопоказания и титр антител.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной, мы имеем дело с новым и более заразным штаммом.



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