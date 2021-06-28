Путин и Си Цзиньпин договорились о продлении договора о добрососедстве
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции официально объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 28 июня провели встречу в формате видеоконференции. Главы двух государств выступили с совместным заявлением, официально объявив о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», – цитирует сообщение Центрального телевидения КНР РИА «Новости».
Напомним, Путин и Си Цзиньпин в понедельник провели закрытую видеоконференцию по специальному закрытому каналу под высоким грифом секретности.
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан в июле 2001 года, в марте 2021 года Москва и Пекин договорились об автоматическом продлении договора на очередной пятилетний срок.
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