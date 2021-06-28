Песков ответил на вопрос о компенсациях бизнесу из-за пандемии

Новых решений по компенсациям малому и среднему бизнесу из-за пандемии не принималось, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На этот счет никаких решений не было, не принималось. Вы знаете, что касается мер по борьбе с ковидом, мы идем по пути реализации чрезвычайных полномочий глав регионов, потому что ситуация в разных регионах, динамика разнонаправленная», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, в этой связи более эффективно принимать решения в каждом отдельно взятом регионе. Песков отметил, что пандемия ухудшила положение малого и среднего предпринимательства, бизнес работает фактически везде в свободном режиме, но «государство вовремя протянуло руку помощи».

Также Песков отметил, что решений о компенсациях для работников из-за простоя в нерабочие дни не принималось.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти возместят бизнесу часть затрат на выплату зарплат сотрудникам, которых трудоустроили после того, как они в прошлом году потеряли работу на фоне пандемии.