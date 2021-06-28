Карты не сходятся

Как сотни гектаров земель Минобороны незаметно для военных оказались в собственности частных лиц и практически даром?

В собственности Минобороны находится 12 млн гектаров земли: промышленные, сельскохозяйственные, транспортные. Углядеть за ними у военных получается не всегда — федеральные земли нередко попадают в руки частных компаний. Как это происходит — в расследовании «Новой».

Федеральные земли, находящиеся в ведении Минобороны, передаются коммерсантам на выгодных для последних условиях повсеместно. Это — система, давно отработанный механизм, основной движущей силой которого являются муниципальные власти. Сценарий странной приватизации кочует из одного судебного решения в другое: участки в центре города и тысячи гектаров леса мэры отдают частникам, будто бы не ставя в известность военных. А Минобороны при этом годами не замечает строительство коттеджей или добычу какого-нибудь базальта на своих территориях. Попытки вернуть собственность военные, конечно, предпринимают, но как-то поздновато спохватываются. И суды вынуждены им отказывать по причине истечения срока исковой давности.

Мы изучили арбитражные дела, участниками которых выступали Минобороны или его ведомства и юридические лица. Схема передачи госземель коммерсантам чаще всего выглядит так: Минобороны вовремя не позаботилось о постановке своих территорий на кадастровый учет, что позволило местной администрации оформить федеральные земли в муниципальную собственность и продать их частникам. Военные узнают о безобразии минимум через три года — и суд бессилен.

Примеры.

В 2011 году мэр города Гусев Калининградской области распорядился включить кусок земли военного городка площадью 15 гектаров в реестр муниципального имущества. После чего продал участок под коттеджную застройку по цене, по мнению опоздавших истцов-военных, в 12 раз ниже рыночной. Как так вышло?

До решения местных властей забрать себе кусок военного городка № 3 он формально никому не принадлежал: единственное доказательство наличия у Минобороны прав на землю — решение гусевского горисполкома от 1954 года.

Ни границы, ни право собственности на федеральные земли военные к 2011 году так и не оформили.

Спустя два года после передачи земли в муниципальную собственность власти Гусева анонсировали аукцион с начальной ценой — 6,5 миллиона рублей. Торги не состоялись — был допущен только один участник. Однако в следующем месяце, как сказано в решении Арбитражного суда области, ООО «Юнона-Гео» выкупило этот участок «по результатам проведенного аукциона». В администрации Гусева нам ответили, что землю ООО «Юнона-Гео» выкупило по стартовой цене как единственный участник аукциона. Ее реальная стоимость при этом выше в 12 раз — 79 млн рублей.

На этом же аукционе ООО «Юнона-Гео» выкупило еще один участок в городе и тоже под «малоэтажное строительство». Всего компания приобрела у администрации Гусева шесть участков общей площадью 75,5 гектара. На сайте горадминистрации не сообщается о каких-либо конкурентах счастливого собственника и о стоимости сделок.

Территория предприятия General Satellite в Гусеве. Фото: РИА Новости

О том, что земли военного городка перешли в частную собственность Министерству обороны стало известно лишь в 2014 году — по итогам прокурорской проверки. Однако в суд военные обратились только в 2017-м, спустя четыре месяца после истечения срока давности. Ответчик, ООО «Управляющая компания ДжиЭс Капитал», которое так же, как и ООО «Юнона-Гео», принадлежит АО «Концерн «Инновационные технологии», выиграл спор в суде первой инстанции. На данный момент решение не вступило в силу — дело в апелляционной инстанции.

Минобороны не могло не знать об итогах прокурорской проверки, но почему так поздно обратилось в суд?

Похожая история произошла в Армавире, где военные обратились в суд через два месяца после дедлайна.

Имущество военного городка администрация Армавира еще в 2000 году продала ООО «М и Л», которое занимается торговлей продуктами и управлением недвижимостью. Как и в Калининградской области, Минобороны вовремя не позаботилось о разграничении прав собственности на свою землю. Это позволило городским властям после продажи военных складов лишить Минобороны прав на бессрочное пользование участком. Через два года Департамент имущественных отношений края отдал фирме «М и Л» в аренду всю территорию. После сделки компания уступила часть имущества местному предпринимателю Долгиеву М. Х.

В 2006 году глава Армавира разделил федеральную землю между фирмой «М и Л» и Долгиевым, затем продал им участки. Территорию заняли автостоянка и продуктовые магазины, о существовании которых военные не подозревали три года. И поздновато прозрели.

Операция по изъятию оборонных земель, как показывает судебная практика, невозможна без участия муниципальных властей, которые почему-то находятся в полной уверенности, что Минобороны ничего не заметит.

Еще одна история из Калининградской области. Город Черняховск, где Минобороны в 2013 году добровольно передало городу нежилое здание. Спустя год муниципальную недвижимость купила фирма «Созидатель-Плюс», которая принадлежит жене действующего мэра Черняховска Ирине Болычевой. Всего на имя супруги Сергея Болычева зарегистрировано 20 компаний.

Город Черняховск Калининградской области. Фото: РИА Новости

В течение трех лет после покупки, как сказано в судебном решении, Ирина Болычева добивалась прав на землю купленного у города заброшенного детского сада. Предприниматель обращалась в администрацию, а администрация — в министерство.

Если бы Минобороны отреагировало на запросы властей и передало городу участок (так же, как и ранее само здание), то Ирине Болычевой пришлось бы покупать землю на аукционе. Но военные молчали.

В 2019 году предприниматель подала иск и выиграла спор. При этом доказывать право на гектар земли в центре города «Созидатель-Плюс» не стал: «необходимый для обслуживания» заброшенного здания участок достался фирме без схемы фактического землепользования и результатов землеустроительной экспертизы.

Подобная схема смены собственников федеральных земель сложилась еще в 90-е прошлого века. Муниципалы и командиры воинских частей просто дарили земли коммерсантам. Спохватывались спустя десятилетия, до этого якобы не замечали на своих участках чужую недвижимость.

Так, в 90-х было передано шесть гектаров федеральной земли в центре Краснодара стоимостью 500 млн рублей.

В 1999 году мэрия Краснодара забрала в муниципальную собственность кусок воинской части № 19119 с согласия командующего войсками Северо-Кавказского округа и передала его в аренду под автозаправку. В 2006 году ее выкупил «Лукойл». Интересное совпадение: годом ранее командир оформил границы воинской части, в пределы которых земля будущего владельца АЗС не попала.

Военные 15 лет не могли обнаружить на своей территории, напротив здания военного комиссариата, заправку, и только в 2014-м подали иск.

Другой кусок военной части № 19119 выбыл из владения Минобороны тоже в 90-х. Пять гектаров в центре Краснодара администрация самостоятельно выделила из земель воинской части и передала в аренду местной автошколе. В 2009 году новый арендатор, ООО «Авиационная компания «Спас-Вертол», выкупил у города этот участок за 13 млн рублей, что в 30 раз ниже его рыночной стоимости, и оформил права собственности.

Минобороны узнало об утрате 5,5 гектара воинской части опять-таки лишь в 2014-м, но восстановить ее прежние границы так и не получилось.

Похожая история произошла недалеко от Краснодара, в Северском районе края. Местные власти в 2001 году передали в аренду на 49 лет 2,6 гектара бывшего военного городка в поселке Афипский фирме Агропромконцерн «Кубсервис».

В 2002 году командир воинской части № 12017 согласовал решение муниципальных властей и границы участка. Спустя 12 лет ведомство Минобороны решило вернуть утраченное, но проиграло спор.

Земли военных далеко не всегда расположены в черте города. Большинство территорий Минобороны — это миллионы гектаров незаселенных участков, чаще всего — леса.

Военные проводят там учения и хранят технику. Временно неиспользуемые территории министерство имеет право предоставлять гражданам и юрлицам для охоты, сельского или лесного хозяйства. Сроки такой аренды могут достигать 50 лет, в течение которых военные фактически лишены права контролировать тысячи гектаров федеральных земель.

Минобороны признает высокую вероятность коррупционных нарушений при передаче в аренду своих территорий.

Однако сотрудники ведомств министерства не всегда выступают в качестве прямых арендодателей. Бывают случаи, когда местная администрация самовольно распоряжается федеральными землями, а военные на протяжении десятков лет якобы не подозревают о коммерческой деятельности крупных компаний на своих территориях.

Такая история произошла в лесах Пермской области, где «Лукойл» 15 лет использовал землю, на которой расположены полигон и военная техника Минобороны.

Фото: РИА Новости

В 2003 году администрация Пермской области выдала ООО «Лукойл-Транс» лицензию на охоту в хозяйстве «Кончурихинское». Это 40 тысяч гектаров пермского лесничества. Территория, по мнению Минобороны, ранее принадлежала Уральскому военному округу и с 1961 года используется в целях обороны страны. Здесь, по словам Управления лесного хозяйства министерства, расположен полигон.

Только спустя 15 лет после выдачи лицензии на охоту военные обратились в суд и опять-таки проиграли спор.

В похожей ситуации оказалось Управление лесного хозяйства Минобороны по Камчатскому краю, которое 10 лет не догадывалось о добыче ископаемых на своих землях.

Еще в 2007 году власти города Вилючинска отдали в аренду ОАО «Елизаровский карьер» семьдесят тысяч гектаров леса «для промышленной разработки месторождения базальтов «Приморское». За два месяца до передачи земли в аренду местные власти поставили новый участок на кадастровый учет, лишив военных прав бессрочного пользования территорией. Право собственности на леса и воды федеральных земель до 2042 года перешло к «Елизаровскому карьеру».

Только в 2014 году администрация Вилючинска доложила об аренде военным и попросила обозначить границы федеральных территорий. Минобороны на просьбу не отреагировало, а спустя полтора месяца после дедлайна потребовало освободить свои земли. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока исковой давности — как и во всех остальных случаях — министерство не направило. Иск был отклонен.

На наш запрос о причинах пропусков срока подачи иска и отсутствии ходатайств о восстановлении сроков в описанных выше случаях Департамент информации Минобороны ответил следующее:

ИЗ ОТВЕТА МИНООБОРОНЫ

«В оборонном ведомстве представление интересов по данной категории арбитражных дел организовано в порядке, определенном арбитражным законодательством и правовым актом Министерства обороны Российской Федерации.

В части дела № А 21-10244/2017 заданный вами вопрос неправильно квалифицирован. Министерство обороны Российской Федерации обратилось в суд о признании права собственности на земельный участок, как владеющий собственник. Суд первой инстанции по своему усмотрению переквалифицировал требования и посчитал, что указанный земельный участок во владении Минобороны РФ не находится. Решение суда в законную силу не вступило. В настоящее время апелляционная жалоба рассматривается в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде.

По остальным делам Министерство обороны и подведомственные учреждения обратились с исками о возврате земельных участков в тот момент, когда им стало известно о нарушенном праве (выделено нами. — Ред.), что подтверждается датами дел и решениями арбитражных судов, в которых рассматривались споры (…).

Дарья Таланова, data-отдел «Новой газеты»

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