 

У москвичей появились сложность с получением ковидных QR-кодов

28.06.2021, 12:28, Новости дня
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Столичные кафе и рестораны могут остаться без клиентов. По крайней мере, проблема коснется тех заведений, которые рассчитаны на массового клиента.

Дело в том, что отныне, чтобы посетить их, человек должен получить QR-код, являющийся единственным подтверждением, что он получил прививку или же в течение последних полугода переболел коронавирусом.

Но получить такой код москвичам непросто. Вроде бы в столице создали логичную систему, но работает она плохо из-за чрезмерных сложностей. Кроме того, специалисты отмечают, что в системе электронной раздаче QR-кодов появились сбои из-за того, что она оказалась перегруженной. Слишком много подтверждений, говорят пользователи. Быть может, легче будет пока вовсе отказаться от посещения общественных мест?



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