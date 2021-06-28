Subaru подорожали в РФ на 30 тысяч рублей в июне 2021 года

Японский автогигант Subaru объявил об увеличении стоимости на свои автомобили на российском рынке.

Очередное обновление прайса относится к четырем моделям, которые активно продаются на рынке России. Исключением оказался универсал Outback, который в минувшем месяце получил прибавку в размере 30 тысяч рублей. Вместе с тем стоимость кроссовера Subaru Forester теперь составит от 2,49 млн рублей за базовую комплектацию.

Более продвинутая модель паркетника Subaru XV оценивается от 2,54 млн рублей за начальную комплектацию. Напомним, до конца 2021 года японские разработчики представят на российском рынке улучшенный универсал Subaru Outback, который отличается дизайном, примененной платформой, а также техническими параметрами.