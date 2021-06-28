 

Тренер назвал благоприятные последствия утреннего бега на голодный желудок

28.06.2021, 12:18, Разное
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Тренер по триатлону Александр Халаманов пояснил о благоприятных последствиях утреннего бега на голодный желудок. В этом случае эффективнее сжигается весь лишний жир на теле человека.
Подобное происходит из-за большого интервала в приёмах пищи между ужином и завтраком. После сна, а также из-за недостатка питательных веществ, уровень инсулина сразу после пробуждения находится на низком уровне. Следовательно, сжигание лишнего жира происходит более эффективно, особенно при физической нагрузке. Бег позволяет существенно ускорить этот процесс и заметно быстрее привести себя в форму.

Несмотря на подобную эффективность утренних пробежек натощак, Халаманов всё же предупредил о ряде противопоказаний. Все они связаны с гастритом, язвой желудка и прочими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В этом случае необходима консультация с врачом, так как бег на голодный желудок может только навредить организму.

Источник: rsport.ria.ru



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