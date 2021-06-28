Тренер назвал благоприятные последствия утреннего бега на голодный желудок

Тренер по триатлону Александр Халаманов пояснил о благоприятных последствиях утреннего бега на голодный желудок. В этом случае эффективнее сжигается весь лишний жир на теле человека.

Подобное происходит из-за большого интервала в приёмах пищи между ужином и завтраком. После сна, а также из-за недостатка питательных веществ, уровень инсулина сразу после пробуждения находится на низком уровне. Следовательно, сжигание лишнего жира происходит более эффективно, особенно при физической нагрузке. Бег позволяет существенно ускорить этот процесс и заметно быстрее привести себя в форму.

Несмотря на подобную эффективность утренних пробежек натощак, Халаманов всё же предупредил о ряде противопоказаний. Все они связаны с гастритом, язвой желудка и прочими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В этом случае необходима консультация с врачом, так как бег на голодный желудок может только навредить организму.

Источник: rsport.ria.ru