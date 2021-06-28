 

Специалисты назвали наиболее опасные пищевые добавки

28.06.2021, 12:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты перечислили наиболее опасные пищевые добавки, встречающиеся во многих продуктах из магазина. Как оказалось, они могут не только навредить здоровью, но и привести к развитию смертельно опасных болезней.
Пищевые добавки сейчас используются во всех сферах пищевой промышленности. Их включают в состав как кулинарии, так и десертов, консервации и полуфабрикатов. Однако не все подобные вещества можно употреблять регулярно и в больших количествах, некоторые из них представляют собой опасность для организма человека.

Специалисты перечислили наиболее вредные такие биодобавки, так, с осторожностью стоит отнестись к глутамату натрия. Очень популярный усилитель вкуса помогает увеличить сроки хранения продуктов, однако при этом его большие количества канцерогенны. Обычно в продуктах глутамат числится зашифрованным под кодом Е621, чтобы избежать развития онкологических заболеваний, следует обращать внимание на наличие данного соединения. Не принесет пользы и ацесульфам-К, значащийся, как Е950, этот подсластитель часто добавляют в различные колы и кондитерские изделия. Однако при накапливании в клетках организма он способен вызвать опухоли в мочевыводящих путях.

Нередко в продуктах питания можно встретить и Е320 или бутилированный гидроксианизол. Это вещество применяют для избегания прогорклости жиросодержащих продуктов, однако и оно также способно вызвать появление злокачественных новообразований. В суповых основах или маслах можно найти консервирующую добавку E310, при этом пропилгаллат также является канцерогеном. И, наконец, сахарин, или E954, использующийся в лимонадах, как сообщают «Народные новости», повышает риск возникновения рака яичников и органов мочеполовой системы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.10 / НАТО заморозит помощь Украине из-за дискриминации ЛГБТ?

03.06 / Владычицы морские

01.04 / Скандалы: Растрата нашла героев

28.05 / Мнение: Назначьте награду за его голову, угрожайте ему и загоните в угол

30.10 / Новый рекорд: коронавирус в России сразил за сутки 18,2 тысячи человек

22.07 / Ширвиндт опроверг новые данные об увольнении Добронравова из Театра сатиры: Это глупости

19.06 / Чихать нет сил: Медики подсказали аллергикам, как защитить себя в сезон поллиноза

14.07 / СМИ: Том Хиддлстон встречается с актрисой Зави Эштон

11.03 / Режиссер Жан-Жак Анно воссоздаст на экране пожар в Нотр-Даме

24.09 / Мнение: Тайная операция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика