Специалисты назвали наиболее опасные пищевые добавки

Специалисты перечислили наиболее опасные пищевые добавки, встречающиеся во многих продуктах из магазина. Как оказалось, они могут не только навредить здоровью, но и привести к развитию смертельно опасных болезней.

Пищевые добавки сейчас используются во всех сферах пищевой промышленности. Их включают в состав как кулинарии, так и десертов, консервации и полуфабрикатов. Однако не все подобные вещества можно употреблять регулярно и в больших количествах, некоторые из них представляют собой опасность для организма человека.

Специалисты перечислили наиболее вредные такие биодобавки, так, с осторожностью стоит отнестись к глутамату натрия. Очень популярный усилитель вкуса помогает увеличить сроки хранения продуктов, однако при этом его большие количества канцерогенны. Обычно в продуктах глутамат числится зашифрованным под кодом Е621, чтобы избежать развития онкологических заболеваний, следует обращать внимание на наличие данного соединения. Не принесет пользы и ацесульфам-К, значащийся, как Е950, этот подсластитель часто добавляют в различные колы и кондитерские изделия. Однако при накапливании в клетках организма он способен вызвать опухоли в мочевыводящих путях.

Нередко в продуктах питания можно встретить и Е320 или бутилированный гидроксианизол. Это вещество применяют для избегания прогорклости жиросодержащих продуктов, однако и оно также способно вызвать появление злокачественных новообразований. В суповых основах или маслах можно найти консервирующую добавку E310, при этом пропилгаллат также является канцерогеном. И, наконец, сахарин, или E954, использующийся в лимонадах, как сообщают «Народные новости», повышает риск возникновения рака яичников и органов мочеполовой системы.