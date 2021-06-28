“Хамство, агрессия”. Дробович рассказал, что смог въехать в Польшу только со второй попытки

“Чрезвычайно тяжело проходили границу. Хамство, агрессия со стороны польской таможенной службы, дважды въезжали в Польшу. Первый раз нас вернули обманным манером, а только со второй попытки мы проехали”, – сказал он.

По словам главы УИНП, он и еще два сотрудника института “имели официальное приглашение, разрешения, просьбу консульства”.

В пункте пропуска между Шегини и Медика украинцы провели в общей сложности шесть с половиной часов.

“Это было очень неприятно. Такого не ожидаешь от европейской страны и соответствующих служб. Это же граница ЕС, не только Польши”, – подчеркнул Дробович.

Украинские дипломаты в Польше подтвердили “Радіо Свобода”, что у представителей УИНП были официальные письма и подтверждения мотивации поездки.

Радио отмечает, что Дробович в польском городе Перемышль общался с украинцами, посетил Украинский народный дом, а также побывал в местах захоронений погибших в ХХ веке украинцев.

Контекст:

У Польши и Украины сложные отношения из-за неоднократного уничтожения в предыдущие годы в Польше украинских мест памяти и украинских могил. Из-за этого летом 2017 года украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных в Украине поляков. 11 июля 2019 года президент Польши Анджей Дуда призвал Украину отменить мораторий на эксгумацию. 31 августа 2020 года после встречи с Дудой президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов дать разрешение на эксгумацию захоронений поляков на украинской территории.

27 сентября Украина дала формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ.

20 января 2020 года стало известно, что неизвестные разрушили мемориальную табличку на месте захоронения 62 воинов Украинской повстанческой армии и мирных украинцев на горе Монастыр, сорвали вышитые рушники и выбросили их в мусорную яму. МИД Польши назвал инцидент попыткой подрыва отношений между странами.

Накануне визита Дуды в Украину мемориал отреставрировали. Однако представители украинской диаспоры выразили недовольство тем, что на новой памятной табличке нет имен и фамилий павших.

11–13 октября Дуда посетил Украину с официальным визитом, в Киеве прошли переговоры на высшем уровне.

Зеленский подчеркивал, что обе страны предприняли шаги навстречу друг другу в решении споров, касающихся исторической памяти. В совместном заявлении президенты подчеркнули, что Украина и Польша осознают важность увековечения памяти невинных жертв конфликтов и политических репрессий ХХ века и осуждают вандализм в памятных местах.

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