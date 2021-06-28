“Мне написали, что отец Андрея в больнице с коронавирусом, а жил он с нами”. Жена Джеджулы рассказала, как узнала, что у нее COVID-19

“Думала, что меня обошло, да и негде было подцепить – была аккуратна, всю беременность просидела дома и сейчас только прогулки с малышкой. Не буду описывать всю эту историю, но скажу так – узнала из инста о вероятности своей болезни (у меня был шок), мне написали, что отец Андрея лежит в больнице с коронавирусом, а жил он с нами последнее время. Побежала сразу сдавать тест – он положительный”, – написала супруга Джеджулы.

Она отметила, что о болезни ее свекра дома знали все, кроме нее. Она же принимала появившиеся температуру и рвоту за признаки отравления и переутомления.

Леус сообщила, что, получив результаты теста, находится на самоизоляции. Она не уточнила, кто в это время присматривает за ее четырехмесячной дочерью.

“Честно говоря, как узнала, ревела часа два. Берегите себя, своих близких и людей, которые вас окружают, а не как некоторые, только себя. И отдельная благодарность человеку, от которого узнала и пошла сдавать тест. Я могла заразить дочь и остальных близких мне людей”, – написала Леус.

Джеджула не комментирует обвинения супруги в том, что скрывал от нее болезнь отца.

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Публикация от Юля Леус (@yla__yla)

Контекст:

Леус и Джеджула поженились в 2017 году. В конце 2020-го супруга ведущего сделала заявление из больницы, сообщив, что находится под капельницами, так как ее беременность оказалась под угрозой прерывания. 25 февраля 2021 года у пары родилась дочь.

В Instagram Stories Леус сообщила, что пережила сильнейший стресс по вине мужа, не уточнив подробности.

Джеджула, комментируя ее заявление, объяснил поведение супруги “изменившимся гормональным фоном” и посоветовал обратиться с заявлением в полицию.

Накануне родов Леус сообщила, что хочет развестись с Джеджулой, но вернется к этому вопросу после того, как родит дочь.

2 апреля Джеджула сообщил, что в связи с обстоятельствами временно вынужден отказаться от секса.

Ранее ведущий состоял в отношениях с певицей Сантой Димопулос. У них есть сын Даниэль (2008). У Леус – взрослая дочь Ангелина от предыдущих отношений.

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