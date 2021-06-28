Появились видео посадки китайского марсохода на поверхность Марса

На записи видно сам шестиколесный марсоход “Чжуронг”. В ролике зафиксирована посадка марсохода на поверхность Марса, которая была осуществлена 14 мая 2021 года. На видео также представлен панорамный вид планеты.

ВИДЕОВидео: CNSA Watcher / YouTube Контекст:

Марсоход “Чжуронг”, как часть китайского зонда “Тяньвэнь-1”, вышел на орбиту Красной планеты 10 февраля после почти семи месяцев путешествия в космосе. На орбите Марса зонд провел более двух месяцев, изучая возможные места для посадки. 22 мая “Чжуронг” приступил к исследованию Марса.

Это первая миссия Китая по исследованию Марса. Ее цель – изучение морфологии и геологического строения Красной планеты, характеристик и состава почвы и распределения поверхностного льда, атмосферы и климата поверхности, окружающей среды, а также физического поля и внутренней структуры Марса.

На Марсе работает и второй марсоход: аппарат NASA Perseverance (“Настойчивость”), который покинул Землю 30 июля 2020 года. Он уже прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты. Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых камней и пыли).

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