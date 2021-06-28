 

Появились видео посадки китайского марсохода на поверхность Марса

28.06.2021, 12:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На записи видно сам шестиколесный марсоход “Чжуронг”. В ролике зафиксирована посадка марсохода на поверхность Марса, которая была осуществлена 14 мая 2021 года. На видео также представлен панорамный вид планеты.

ВИДЕОВидео: CNSA Watcher / YouTube Контекст:

Марсоход “Чжуронг”, как часть китайского зонда “Тяньвэнь-1”, вышел на орбиту Красной планеты 10 февраля после почти семи месяцев путешествия в космосе. На орбите Марса зонд провел более двух месяцев, изучая возможные места для посадки. 22 мая “Чжуронг” приступил к исследованию Марса.

Это первая миссия Китая по исследованию Марса. Ее цель – изучение морфологии и геологического строения Красной планеты, характеристик и состава почвы и распределения поверхностного льда, атмосферы и климата поверхности, окружающей среды, а также физического поля и внутренней структуры Марса.

На Марсе работает и второй марсоход: аппарат NASA Perseverance (“Настойчивость”), который покинул Землю 30 июля 2020 года. Он уже прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты. Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых камней и пыли).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.07 / В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

26.02 / Львы и горилла заразились коронавирусом в зоопарке Праги

04.07 / Во Львове впервые провели трансплантацию сердца

02.04 / Суд, отменивший решение о компенсации “Ощадбанка” от РФ, ссылался на “соглашение о присоединении Крыма”

22.11 / В Днепре во втором туре побеждает Филатов – экзит-полл SOCIS

25.09 / Расписавшийся на стене Рейхстага участник ВОВ умер во Владимире

11.08 / Сын погибшего в ДТП с Ефремовым потребовал от актера 6,5 млн рублей

14.10 / Министрам Великобритании велели подружиться с командой Джо Байдена

04.10 / Американские ученые изобрели «стекло из древесины»

30.07 / Эксперты рассказали, как железнодорожные пути становятся скользкими из-за опавших листьев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика