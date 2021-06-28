Ученый дал один совет — совсем не слушать этот «бред»

Давненько что-то никто не полемизировал со сторонниками теории плоской Земли. Даже странно, почему народ без восторга к ней относится… Тысячелетиями верил, что живем мы на чем-то вроде тарелки, покоящейся на трех китах, слонах, черепахах и прочих земных тварях (нужное подчеркнуть). А тут вдруг все прозрели и приняли за аксиому земной шар.

Нет-нет, не обольщайтесь — далеко не все! Хватает еще у нас любителей паранормальных идей и вселенских заговоров. Особенно среди малограмотных потомков самого образованного населения в мире. Не надо сбрасывать со счетов и впадающих в детство. Причем со всеми выходящими последствиями. Как у той мартышки, которая «к старости слаба глазами стала», у кое-кого, вступивших в «третий возраст», напрочь отказывают разные органы, а главное — рассудок.

Скажете, 67-летнему Юрию Лозе, прославившемуся своей песней про плот, рано впадать в маразм? Однако ж нынче похожее состояние ума не только у глубоких стариков: деменции всех видов помолодели, да и вера в высшие силы и вообще во что попало обуяла многих. Вот и музыканта не минула чаша сия.

Непонятно лишь одно — зачем заострять всеобщее внимания на подобных мировоззренческих вывертах? Вот и ученый, которому, видимо, было предложено высказаться по поводу речей Лозы о плоской Земле, не стал комментировать этот «бред». Владимир Казанский, будучи старшим научным сотрудником Института географии Российской академии наук, а значит, вполне компетентным в вопросе о строении нашей планеты, посоветовал не обращать внимания на рассуждения музыканта, вызывающие, мягко говоря, недоумение.

Как бы музыкант ни пропагандировал свои измышления, доказывая на примере детского мяча и пары дисков, что Земля — это не шар, а плоскость, доводы его ненаучны. Это особенно странно для человека, в свое время изучавшего в Алма-Ате географию на соответствующем факультете Казахского государственного университета.

Казанцев пояснил, что давать комментарий можно только на разумные слова, а разъяснять что-то по поводу бредовых предположений о форме Земли способны лишь «болезненные лица». В своем интервью РЕН он охарактеризовал высказывания Лозы:

«Если говорить проще, то это бред».

Ранее Лоза в подтверждение своей гипотезы заявлял, что в море никто не пользуется глобусом. Дескать, все мореходы рассчитывают свои маршруты по картам, а они «плоские». Комментарии к этому действительно излишни…

—