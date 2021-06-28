Для российской молодежи запустят “Навигатор возможностей”

Федеральное агентство по делам молодежи 27 июня в рамках онлайн-марафона “ЯМолодость” заслушало идеи, предложенные для включения в национальные проекты России. Всего участники подали 11,5 тысяч заявок. Как отметила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, все предложения войдут в плана работы Агентства на

текущий и следующий годы, а также будут направлены в Правительство РФ для включения в нацпроекты.

“Ни один нацпроект не остался без внимания. Вместе с

тем есть топ-5, которые вызывают наибольший интерес молодежи, – “Культура”,

“Образование”, “Экология”, “Демография”, “Жилье и городская среда”. Сейчас будем

систематизировать все идеи и передадим в Правительство РФ для внедрения в

нацпроекты. Также мы используем поступившие предложения для формирования плана

Росмолодежи”, – подчеркнула Разуваева.

Она также напомнила, что многие предложенные идеи уже реализуются. В этой связи, Росмолодежь и АНО “Национальные приоритеты” договорились в течение года запустить специальный «Навигатор возможностей”, с помощью которого молодые люди смогут получать информацию об услугах, проектах и мероприятиях во всех сферах. Для желающих будет доступна информация как о тематических конкурсах, так и льготах для молодых семей и специалистов.

Руководитель дирекции стратегии, исследований и

аналитики АНО “Национальные приоритеты” Юлия Грязнова подчеркнула важность участия в реализации проектов тех ребят, которые во время марафона предлагали свои инициативы.

Отметим, что в онлайн формате были презентованы лучшие идеи молодежи. За неделю до него прошло более 330 очных обсуждений, в

которых приняли участие более 13,5 тысяч человек.