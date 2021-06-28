 

В Челябинской области полицейский избил пенсионера

28.06.2021, 12:08, Разное
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В ночь на 27 мая в отделение полиции “Карабашское” в городе Карабаш Челябинской области за нарушение общественного порядка доставили пьяненького 65-летнего мужчину, передает URA.Ru. В чем заключалось его преступление неизвестно. Зато установлено, что его избил один из сотрудников патрульно-постовой службы его избил. Полицейского арестовали. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.



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