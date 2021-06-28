Мнение: О правовом режиме временного запрета на проход боевых кораблей

Интересное на тему российских ограничений действующих в водах прилегающих к Крыму.

Британский юрист о том, что РФ закрывая воды вокруг Крыма для боевых кораблей других стран, фактически использует американский опыт закрытия морских районов рядом с контролируемой территорией.

Государственная практика показывает, что воюющие оккупационные державы могут приостанавливать мирный проход иностранных судов в территориальном море оккупированной территории. Например, 2 мая 2004 года Соединенные Штаты, действуя в качестве оккупирующей державы в Ираке, выпустили уведомление для моряков о создании с немедленным вступлением в силу 2000-метровой запретной зоны вокруг нефтяных терминалов Хаур Аль-Амайя и Аль-Басра в Персидском заливе. и временно приостановили «право мирного прохода […] в соответствии с международным правом вокруг [этих] нефтяных терминалов в территориальных водах Ирака».

Таким образом, вопрос заключается не в том, является ли Российская Федерация «прибрежным государством» в отношении Крымского полуострова, а в том, является ли она там «оккупирующей державой». Во время продолжающегося вооруженного конфликта между Россией и Украиной морское право хотя бы частично заменяется правом вооруженного конфликта и, в частности, правом оккупации. Германия и другие государства не могут рассматривать Россию как оккупирующую державу в Крыму и в то же время отказывать ей в правах, вытекающих из этого статуса.

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Приостановление мирного прохода применимо к «иностранным военным кораблям и другим правительственным кораблям»; то есть он в равной степени применяется ко всем государствам. Статья 25 (3) ЮНКЛОС запрещает дискриминацию между государствами, а не между типами судов. В частности, он не требует равного отношения к иностранным правительственным и коммерческим судам. Приостановление действия применяется к трем указанным районам территориального моря полуострова Крым, которые покрывают менее 20% его береговой линии. Все три рассматриваемых района, особенно район B перед Севастопольской военно-морской базой, имели ключевое стратегическое значение для российских вооруженных сил. Мирный проход может быть приостановлен, если это «необходимо для защиты безопасности [государства]». Как показано выше, Россия может утверждать, что продолжающийся конфликт с Украиной представляет собой угрозу ее безопасности.

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Это оставляет вопрос о том, может ли приостановление мирного прохода на срок более шести месяцев считаться «временным». Практика показывает, что приостановление мирного прохода по общим соображениям безопасности, а не просто для учений с оружием, часто длилось годами, а не месяцами. Например, Соединенные Штаты объявили морской оборонительный морской район в три морских мили перед своей военно-морской базой в Гуантанамо-Бей, Куба, в котором право мирного прохода было приостановлено, по крайней мере, с 2003 года. 2000-метровая запретная зона вокруг Нефтяные терминалы Khawr Al'Amaya и Al Basra в Персидском заливе, объявленные США оккупационными властями Ирака в мае 2004 г., продолжались правительством Ирака по крайней мере до февраля 2006 г. О том, что приостановление мирного прохода может быть более продолжительным, свидетельствует также тот факт, что защитное минирование территориальных вод до или во время вооруженного конфликта по-прежнему считается допустимым в соответствии с международным правом. В этом случае государство приостановит мирный проход через заминированные районы территориального моря.

Таким образом, приостановление Россией мирного прохода в территориальном море вокруг Крымского полуострова не было ни «беспрецедентным», ни явно «противоречащим международному праву». Это может объяснить гораздо более сдержанное заявление Госдепартамента США, который просто выразил «свою глубокую озабоченность» по поводу приостановки мирного прохода и, в отличие от Германии, не осудил его как противоречащее международному праву.

Стефан Талмон – профессор публичного права, международного публичного права и права Европейского союза, а также директор Института международного публичного права Боннского университета. Он также является внештатным научным сотрудником Колледжа Святой Анны в Оксфорде и работает адвокатом в Twenty Essex, Лондон.

https://gpil.jura.uni-bonn.de/2021/05/germany-mistakenly-considers-russias-restrictions-on-navigation-of-warships-in-the-black-sea-to-be-very-problematic-and-in-part-contrary-to-international-law/ – оригинал на английском полностью по ссылке

На деле, в современных реалиях, главным является наличие силовых возможностей и политической воли для обеспечения такого режима, а не фрагментированная система международного права распадающегося поздневашингтонского мироустройства. В этом собственно и смысл британской провокации с "Дефендером", проверить на зуб, какова будет реакция РФ. Реакция получена. ее будут анализировать и уже в дальнейшем предпринимать либо повторную провокацию такого рода, либо же сменят пластинку.

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