Мнение: Пиво – только членам профсоюза

С сегодняшнего дня в Москве запрещено есть непривитым. Рестораны и кафе не могут пускать людей без собянинского клейма. Правда, до 1 июля поесть еще можно, если предъявить отрицательный тест, но после этого – никаких вариантов уже нет.

Еду, конечно, будут добывать в магазинах, а в виде милости общепиту разрешено продавать еду навынос. Спасибо, что разрешено сидеть на лавочках, так как иначе людям пришлось бы разворачивать свои пакеты и судочки прямо на корточках.

Мера, конечно, совершенно бессмысленная, так как закрытых помещений со скоплением людей и без ресторанов и кафе достаточно. Но смысл ограничения был понятен сразу – ограничения должны носить абсолютно бессистемный и абсурдный характер. Максимально унизительный и оскорбительный. Чем хуже – тем лучше. Собянину нужен процент вакцинированных, а не ваше здоровье. Если эти унтерменши не желают добровольно – значит, будем вынуждать.

За Москвой еще 15 регионов ввели за последние дни недобровольно-принудительный режим вакцинации. В Бурятии помимо этого введен еще и жесткий локдаун. Мне всегда казалось, что там пьянство выглядит куда как более опасным явлением, чем любая эпидемия, но как раз по поводу алкоголизации никаких противоэпидемических мер власти никогда не предпринимали со времен известных горбачевских ограничений.

Интересно, что власть вообще перестала говорить о здоровом образе жизни, об укреплении иммунитета через отдых, нормальную жизнь. Борьба с болезнями с точки зрения режима – это только вакцинация. Если при этом вы будете неможечко умирать – то это ваши проблемы. Девиз простой – сдохни, но уколись. Собственно, других вариантов людям не оставляют. Самое лучшее доказательство тому, что здоровье и безопасность людей – это побочный и совершенно необязательный продукт проводимых мероприятий.

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