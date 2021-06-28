Женщины и волосы – Личное мнение

Покажу, как выглядит моя любимая женская причёска.



Фото: istockphoto.com

Пляжные локоны или локоны девушки-сёрфера. Как же это красиво.

Небрежные волны естественных тонов, в которых запутался ветер и заигралось солнце.

Вы хоть раз видели такие локоны на пляже?

Вот и я — нет.

В жизни волосы, в которых запутался ветер и заигралось солнце, выглядят примерно так:



Фото: istockphoto.com

Очень грустно выглядят, да.

Из отпусков вы привозите с собой не только загар на теле, но и солому на башке.

Есть люди, которых я категорически отказываюсь понимать. Это люди, которые не ухаживают за волосами. Самое смешное, что я и сама была когда-то в их числе.

Таким товарищам ничего не стоит помыть голову шампунем из гостиницы. Пусть и дорогой.

Вот уже лет 5 я принадлежу к тем людям, которые прут домой шампуни и кондиционеры из той же Швейцарии. Уже не представляю себя моющей голову гостиничным шампунем «для всех».

Этот подход позволил мне отрастить за 5 лет волосы, какие были у меня лет в 14: ниже лопаток, блестящие, хорошей густоты.

Косы толщиной в руку у меня никогда и не было, но хвост в юности был хороший. Волосы не ломались. Когда я их распускала, не было сосулек, раскиданных по спине и плечам.

Потом я сильно подсела на фитнес и долгое время считала, что фигура решает всё, а трястись над волосами — удел женщин с плохими телами.

Тренируясь по несколько часов в день, я не ухаживала за волосами. Шампунь, кондиционер, раз в неделю — маска по-быстрому. Так выглядел мой уход.

В то время я не брала в отпуск свои средства: что в отеле было — тем и мыла голову.

Однако в какой-то момент я задалась целью восстановить волосы, и у меня получилось.

То, что вам — не 20 лет, не значит, что вы не можете иметь волосы, какие у вас были в то время.

Всё решаемо.

Просто тогда хорошими и сильными волосы были без усилий с вашей стороны, а сейчас вам нужно быть более дисциплинированными.

Если собираетесь в отпуск (особенно — к морю), обязательно возьмите с сбой свои средства по уходу за волосами — те, которые решают именно ваши проблемы, а не подходят всем (читай «никому»).

Не хотите тащить с собой большие флаконы? Прекрасно в этом понимаю.

В моём любимом магазине корейской косметики — отличный выбор мини-шампуней и кондиционеров, которые удобно взять в отпуск.

Здесь же вы можете приобрести сыворотки, маски и филлеры для интенсивного питания волос, которое им просто необходимо, когда на них воздействуют солнечные лучи и морская вода.

Ну, и, конечно же, возьмите с собой солнцезащитные средства. Благо — есть из чего выбрать. Солнце старит. Не любите крем? Попробуйте спрей: очень лёгкий. Я не выхожу на улицу без солнцезащиты никогда, даже зимой.

Я путешествую не только со своими средствами по уходу за волосами, но и со своей подушкой.

Волосы по шёлку скользят, а не трутся об него. В результате, я просыпаюсь не с соломой на голове, а с гладкими, блестящими волосами. Если мне накануне накрутили локоны, то и на следующее утро они — в хорошей форме.

Помимо этого, шёлк не впитывает в себя ваши сыворотки и кремы по уходу за лицом. Они остаются там, где им положено быть: на вашей коже. А, значит, они работают, пока вы спите.

Не хотите покупать целую подушку? Можете приобрести отдельно наволочку: кинула в чемодан, в гостинице надела поверх казённой.

Вот по этой волшебной ссылке вы сможете купить не только наволочку, но ещё и курс лучших, на мой взгляд, витаминов для волос Honey Teddy (3 баночки). Покупать наволочку и курс витаминов в наборе, как видите, очень выгодно.

Я эти витамины пью круглый год. Без «мишек» я бы не смогла отрастить волосы.

Хотите ограничиться одними витаминами? Здесь можно купить полный курс с большой скидкой.

Если вы ухаживаете за ресницами бровями, нанося на них на ночь масла и сыворотки, то советую использовать шёлковую маску для сна. Так вы не вытрите средства по уходу о подушку.

Если же вы не ухаживаете по ночам за ресницами и бровями, то позвольте спросить: а, собственно, почему? Надеетесь на пришитые ресницы и татуаж бровей?

Так это — прошлый век. Ни одна, по-настоящему, богатая женщина не будет татуировать брови и пришивать ресницы. Это очень, на мой взгляд, маргинально.

В последнее время я повернулась на уходе за руками. Они действительно выдают возраст. Я подолгу гуляю с собакой, и чтобы солнце не старило мои руки, я ношу на прогулках шёлковые перчатки: красивые, удобные и лёгкие.

Наношу перед выходом из дома маску для рук, надеваю перчатки, беру поводок и гуляю.

Можно в перчатках спать: нанесли крем, надели перчатки. Провести даже полчаса с кремом на руках в перчатках — в 100 раз эффективнее, чем просто намазать руки кремом.

Ну, и напоследок подробно расскажу о скидках.

В магазине HoneyTeddy:

1) При заказе 3 и более баночек пастилок HoneyTeddy стоимость каждой баночки будет 999 рублей вместо 1490 рублей. Действует до 9 июля.

2) Промокод KOREA даёт скидку 10% на весь ассортимент корейского ухода. Промокод бессрочный.

3) При заказе на сумму от 5000 рублей — бесплатная доставка по РФ. Акция бессрочная.

В магазине 8 Horas of Silk:

Промокод MIRO дает скидку 10% до 10 июля на весь ассортимент, за исключением наборов (они и так — с большой скидкой). Обратите внимание на шёлковое бельё: топы и трусики. Просто отвал башки.

А теперь — вопрос: насколько важным вы считаете состояние волос для красоты женщины? Может ли женщина с плохими волосами считаться красивой? Почему?

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