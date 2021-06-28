Захарова указала на несостоятельность «лидерства» Запада

Запад не смог справиться с пандемией коронавируса, его претензии на мировое лидерство оказались «мыльным пузырем», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Лидирующая роль Запада, к мысли о которой нас всех столько лет приучали, оказалась мыльным пузырем. США и ЕС сами себя не в состоянии спасти, а уж о том, что они могут куда-то вести мировое сообщество, вообще речи нет», – отметила она в интервью сербской газете «Курир».

Захарова напомнила, что коронавирус продемонстрировал истинное отношение многих государств друг к другу. Так, РФ прислала в прошлом году своих специалистов в помощь Сербии, поставила сотни тысяч доз вакцины «Спутник V», недавно в Белграде начали ее производство, передает РИА «Новости».

«Урок ясен – надо честно и открыто сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, не замыкаться в идеологической скорлупе, ожидая манны небесной из Брюсселя или еще откуда-то», – отметила дипломат.

Как подчеркнула Захарова, «первые месяцы пандемии показали неприглядную суть западного подхода – каждый за себя». И те, кто зацикливался на «правильном» происхождении препарата, нередко рисковал человеческими жизнями.

Дипломат также обратила внимание, что до сих пор никто из виновников агрессии Североатлантического альянса против Югославии 1999 года так и не понес ответственности. «Прискорбно, что лишь изредка слышатся выражения сожаления некоторых западных политиков», – сообщила Захарова.

В июне президент РФ Владимир Путин совместно с сербским коллегой Александром Вучичем по видеосвязи дали старт запуску производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии.

Министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович заявила, что исследование российской вакцины «Спутник V», проведенное среди 100 тыс. граждан Сербии, показало блестящий результат, эффективность составила 97,6%.