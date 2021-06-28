 

Захарова указала на несостоятельность «лидерства» Запада

28.06.2021, 11:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запад не смог справиться с пандемией коронавируса, его претензии на мировое лидерство оказались «мыльным пузырем», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Лидирующая роль Запада, к мысли о которой нас всех столько лет приучали, оказалась мыльным пузырем. США и ЕС сами себя не в состоянии спасти, а уж о том, что они могут куда-то вести мировое сообщество, вообще речи нет», – отметила она в интервью сербской газете «Курир».

Захарова напомнила, что коронавирус продемонстрировал истинное отношение многих государств друг к другу. Так, РФ прислала в прошлом году своих специалистов в помощь Сербии, поставила сотни тысяч доз вакцины «Спутник V», недавно в Белграде начали ее производство, передает РИА «Новости». 

«Урок ясен – надо честно и открыто сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, не замыкаться в идеологической скорлупе, ожидая манны небесной из Брюсселя или еще откуда-то», – отметила дипломат.

Как подчеркнула Захарова, «первые месяцы пандемии показали неприглядную суть западного подхода – каждый за себя». И те, кто зацикливался на «правильном» происхождении препарата, нередко рисковал человеческими жизнями.

Дипломат также обратила внимание, что до сих пор никто из виновников агрессии Североатлантического альянса против Югославии 1999 года так и не понес ответственности. «Прискорбно, что лишь изредка слышатся выражения сожаления некоторых западных политиков», – сообщила Захарова.

В июне президент РФ Владимир Путин совместно с сербским коллегой Александром Вучичем по видеосвязи дали старт запуску производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии.

Министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович заявила, что исследование российской вакцины «Спутник V», проведенное среди 100 тыс. граждан Сербии, показало блестящий результат, эффективность составила 97,6%.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.11 / Спикер ливийского парламента встретился в Москве с Лавровым

03.08 / Газпром отреагировал на польский штраф за «Северный поток – 2»

13.07 / Во Франции умер водитель автобуса, которого избили пассажиры, отказавшиеся надеть маски

01.02 / Найдено объяснение примитивности орудий труда, которые делал доисторический человек

12.10 / Зеленский о назначении Татарова замглавы ОПУ: Этот конкретный человек никого на Майдане не разгонял

06.01 / “Апофеоз смехоямы”. Лоза жестко раскритиковал Петросяна, читающего с листа

18.10 / В Минск стянута спецтехника и силовики перед массовой акцией протеста

14.02 / В Госдуме ответили на заявление Украины о невыполнимости Минских соглашений

04.03 / Денисова обжаловала приказ Минюста о платных камерах в СИЗО

11.01 / В США после штурма Капитолия возбудили 25 дел о внутреннем терроризме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика