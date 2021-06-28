По-девчачьи мило, но в меру: какие очаровательные образы могут получиться с цветочными легинсами, если дать им шанс (фото)

Леггинсы с цветочным узором – модный и стильный предмет гардероба, который поможет добавить в образ что-то оригинальное и эффектное. Этот предмет гардероба будет уместен практически в любой ситуации, а цветочный принт добавляет образу нотку гламура. Вот некоторые варианты ношения леггинсов с другими вещами, благодаря которым можно создать красивое и стильное сочетание.

Повседневный образ

Для создания простого и непринужденного образа можно надеть леггинсы с цветочным принтом вместе с простым укороченным топом. Также можно надеть облегающие брюки с повседневной футболкой с красивым рисунком и кроссовками или ботильонами.

Если хочется надеть что-то более модное, то отлично подойдут блузки и рубашки. Также стоит подобрать обувь под цвет леггинсов. Это актуальный и изящный трюк, которому обязательно должны следовать все модницы.

Если хочется добавить в свой образ немного яркости, то можно надеть красивую яркую желтую блузку. Она не только интересно сочетается с леггинсами с цветочным принтом, но и делает образ завершенным.

Чтобы создать совершенный и очень эффектный образ, можно добавить к модному и стильному топу красивую накидку. В итоге можно получить просто безупречный и эффектный ансамбль. При выборе накидки стоит отдавать предпочтение более мягким и нежным пастельным тонам. Вместе с леггинсами с цветочными принтами получится красивый контраст.

Можно сочетать яркие брюки с черным и белым верхом. Это выглядит просто и потрясающе. В качестве аксессуаров стоит выбрать коричневую кожаную сумку или золотистые металлические туфли.

Бархатные леггинсы с цветочным принтом

Это достаточно интересный и оригинальный вариант брюк. Простые бархатные леггинсы отлично сочетаются с различными предметами гардероба. Они помогают сделать образ более изысканным и гламурным.

Цветочные леггинсы с денимом

Джинсовые вещи отлично сочетаются практически со всем и есть в гардеробе почти каждой девушки.

Рубашка или куртка, выполненные из денима, в сочетании с леггинсами с цветочным принтом является просто фантастической комбинацией, которая подойдет практически всем.

Образ для вечернего выхода

Для вечернего выхода можно надеть не только джинсовую куртку, отличным вариантом будут блузки с длинным рукавом или же красивые и модные свитеры. С леггинсами отлично сочетаются кардиганы, однотонные свитеры или же куртки. Такой наряд отлично будет смотреться на протяжении всего сезона.

Если хочется добиться более элегантного внешнего вида, то отличным вариантом станет жакет или блейзер. Можно выбрать пиджак нейтральных или же более ярких тонов. Дополнить свой образ можно красивыми и стильными аксессуарами.

Деловой образ

Несмотря на то, что леггинсы с цветочным принтом выглядят достаточно непринужденно, этот предмет гардероба может отлично подойти для создания делового образа.

Благодаря добавлению блейзера простой повседневный стиль превращается в красивый деловой образ.

Надевая леггинсы с принтом, стоит помнить о том, что верх должен быть полностью однотонным.