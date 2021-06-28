Даже уши нужно намазать. Как правильно использовать солнцезащитный крем

Нет лучшего косметического средства против морщин, чем солнцезащитный крем, но только если вы знаете, как им пользоваться. Сколько SPF-крема нужно наносить на лицо? Как сочетать фильтры с макияжем? Какие средства лучше, химические или минеральные? Вот 6 самых важных правил применения SPF-средства, которым вы должны следовать, чтобы оставаться полностью защищенными от солнца и максимально замедлить процесс старения.

Правило № 1: выбирайте только солнцезащитный крем с SPF 50

Не покупайте крема с SPF 10, 20 или, что еще хуже, тональные средства с низким уровнем защиты. Только крема SPF 50 блокируют 98,3 % УФ-лучей. В случае SPF 30 это 96,6 %. Теоретически разница небольшая, но на практике количество излучения, которое достигает кожи, вдвое больше при использовании меньшего фильтра (3,33 % против 1,66 %). Этот факт ясно показывает, что лучше выбирать средство с максимальным SPF 50.

Правило № 2: используйте правильное количество солнцезащитного крема

По мнению дерматологов, оптимальная доза составляет от 1/3 до 1/2 чайной ложки на все лицо и шею. Чтобы упростить ежедневное нанесение, вы также можете следовать правилу двух пальцев. То есть количество солнцезащитного крема, необходимое для покрытия лица и шеи, – это две линии продукта, выдавленные на всю длину двух пальцев.

Правило № 3: повторяйте нанесение солнцезащитного крема каждые 3 часа

Ни один фильтр не является достаточно стабильным, чтобы защитить вас от солнца в течение всего дня. Примерно через 3 часа продукт начинает постепенно терять свои свойства. Если вы добавите к этому естественное вытирание крема с лица, вы можете обнаружить, что через некоторое время ваша кожа совершенно не будет защищена от солнечных лучей. Именно поэтому на упаковке косметики SPF указано, что нанесение необходимо повторять каждые 2-3 часа. Но как это сделать, чтобы не испортить макияж? В конце концов, большинство из нас носит тональную основу, консилер и пудру каждый день. Как нанести на них дополнительный слой крема? Есть несколько эффективных способов сделать это.

Первый: повторное нанесение спонжем для макияжа. Просто нанесите крем поверх макияжа – распределите нужное количество средства на спонж и проведите им по лицу похлопывающими движениями.

Второй способ – спрей с SPF. Приобретите косметическое средство в виде спрея, которое можно равномерно распылить на лицо, покрытое косметикой.

Третий способ – порошковый солнцезащитный фильтр. На рынке также есть минеральные средства в сыпучем или прессованном виде, которые можно наносить как порошок – кистью или спонжем. Это правда, что покрытие лица тонким слоем такого косметического средства не обеспечит вам такой защиты, как крем, но, безусловно, продлит его стойкость.

Правило № 4: не забывайте защищать чувствительные участки на лице

Особенно в те дни, когда вы находитесь на ярком солнце, важно закрыть солнцезащитным фильтром менее заметные области, такие как рот, уши и область вокруг глаз. Дерматологи предупреждают, что меланома может появиться даже на мочке уха! Кроме того, обязательно каждый день наносить SPF на шею. Из-за того что многие женщины уделяют этой области меньше времени, чем лицу, шея быстрее стареет, теряет упругость и покрывается поперечными морщинами. Также всегда смазывайте веки и кожу вокруг глаз фильтром.

Правило № 5: выбирайте только средства, защищающие от UVB и UVA

UVB-излучение составляет только 5 % всех ультрафиолетовых лучей, которые достигают Земли. Этот тип лучей отвечает за коричневый (или красный) цвет кожи. Остальное – это UVA, он не видим невооруженным глазом. В конечном итоге он может нанести больше вреда коже, потому что он разрушает ДНК клеток и снижает выработку коллагена, из-за чего мы стареем быстрее. Вот почему так важно использовать только солнцезащитные фильтры с широким спектром действия, то есть те, которые защищают как от UVA, так и от UVB-излучения. Только так можно защититься от морщин. Как распознать, присутствует ли в составе средства такой фильтр? На упаковке будет указано PA +++ (это традиционный корейский способ маркировки фильтров UVA) или символ UVA в круге.

Правило № 6: используйте солнцезащитные средства не только весной и летом

Вышеупомянутые лучи UVA доходят до нас каждый день. Они могут проникать сквозь облака и стекло. Единственная защита от них – плотно укрыться с головы до пят. Поэтому если вы серьезно относитесь к профилактике старения, применяйте средство с SPF 50 также в пасмурные дни и даже когда вы находитесь дома. Применение не должно быть таким частым, как на открытом воздухе, поэтому в закрытых помещениях вам просто нужно наносить крем утром и днем.