Народ к прививке готов

Хватит ли российских вакцин от коронавируса на всех желающих? Обзор доступности препаратов от COVID-19 в регионах.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Всем привиться, иначе не пустим на работу». В регионе полностью привиты от коронавируса около 12 процентов населения

Это следует из цифр, предоставленных «Новой» оперативным штабом региона. На 24 июня, когда мы получили ответ штаба,

двумя аппликациями вакцины в области были привиты 93 507 человек.

Общая же численность населения здесь, согласно открытым данным, составляет около 733 000 человек.

Первый компонент получили 110 816 человек.

Помимо поликлиник, каждые выходные можно получить первую дозу без записи в трех торговых центрах Мурманска. Причем неделю назад там даже можно было (правда, недолго) выбрать вакцину.

Сказать, что население полностью игнорирует прививку, нельзя, хотя темпы вакцинации, разумеется, подстегнула угроза отстранения от работы при отказе «уколоться»: Мурманская область стала 11-м регионом, где ввели обязательную вакцинацию для госслужащих, работников торговли, культуры, образования, транспорта и общепита. Правда, есть нюанс. Андрей Чернев, депутат областной думы и бывший главный санврач региона, всеобщую вакцинацию, безусловно, поддерживает, но считает, что вводится на Кольском полуострове она с нарушениями.

«Ввести ее можно только после объявления в регионе эпиднеблагополучия. Что и сделал своим постановлением, например, главный санитарный врач Москвы. Только после этого государство может реализовать делегированное ему нами право на насилие. Это по-честному. В Мурманской области такого постановления никто не видел, просто на предприятиях начинают людям говорить: всем привиться, иначе не пустим на работу».

На сайте регионального управления Роспотребнадзора ничего напоминающего такое постановление, действительно, не найти. А Чернев считает, что до его издания нужно продумать, что делать недавно переболевшим и людям с противопоказаниями, а кроме того, обеспечить наличие в достаточном количестве всех вакцин, включая «Спутник Лайт», чтобы врач мог сделать обоснованный выбор, исходя из анамнеза пациента, а не из наличия той или иной партии в поликлинике.

Как рассказали «Новой» в штабе, в регионе есть три российские вакцины. Правда, объемы поставок несоизмеримы. На 24 июня всего в лечебные учреждения, подведомственные областному минздраву, поступило

105 536 доз «Спутника V»,

960 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона»

и 780 комплектов «КовиВака».

При этом жители отдаленных районов получат преимущественно «ЭпиВакКорону» как наиболее термостойкую: прививочные бригады получают ее, отправляясь в труднодоступные села, так как туда доставить вакцину с более высокими требованиями к хранению крайне сложно. «ЭпиВак» также применяют для иммунизации на дому — для инвалидов и лежачих больных.

При записи на прививку конкретную вакцину забронировать невозможно, выбрать марку можно только непосредственно в прививочном пункте.

Елена работает на транспорте. Прививаться отказывается:

«Если начнут принуждать, возьму медотвод. Полтора года мы каждый день с тысячами пассажиров контактируем — и ничего, а тут про нас вспомнили?»

Когда началась первая волна, их посадили на голый оклад, и Лена перестала есть мясо: денег не было. Потом недоплаченное частично вернули, но осадочек остался.

В коронавирус Лена не верит и считает, что сильнейшие все равно выживут — как она выживает вопреки всему.

Екатерина привилась «КовиВаком», считая, что организм лучше его перенесет. На работе заболели в нынешнюю волну уже трое. Вакцинацию организовали на работе — записали всех желающих и отправили в ближайший торговый центр, в мобильный пункт. В список подлежащих обязательной вакцинации их контора не входит. Катин коллега записывается на «Спутник» в хорошую клинику, хотя хотел «КовиВак» (его мало, и дефицит создает ажиотаж, народ спрашивает эту вакцину в каждой поликлинике). Но прививаться на бегу в торговом центре не хотелось, считает, что лучше подождать недельку, зато вакцинироваться в нормальных, стерильных условиях.

Очередь на вакцинацию в медучреждениях областного центра сейчас, как мы проверили опытным путем, составляет от пяти дней до двух недель.

Татьяна Брицкая, «Новая газета»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Желание есть — вакцин мало. А еще везде огромные очереди и безальтернативный «Спутник»

Глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев заявил, что не видит необходимости вводить обязательную вакцинацию для каких-либо категорий граждан, а губернатор Александр Усс уподобился Скарлетт О’Хара. Вы помните, та говорила: «Не буду думать об этом сейчас. Подумаю об этом завтра». Усс перенес раздумья на 28 июня: «В понедельник еще раз будет оценена ситуация, и, если появится необходимость, будут подготовлены изменения в указ о мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции». Также Усс по примеру Москвы, возложившей ответственность за распространение вируса на глав регионов, передал ее вниз по пищевой цепочке (еще называемой вертикалью власти), отметив, что персональную ответственность «за ситуацию по заболеваемости COVID-19» несут главы районов.

По данным Горяева,

чаще всего коронавирус выявляют у рабочих (60%),

у служащих — реже (37%).

Больные помолодели: наибольший рост — в группе

от 30 до 49 лет (97,3%),

а также от 59 до 64 лет (32%).

По остальным возрастам наблюдается стабилизация или даже снижение. В крае представлены все известные штаммы COVID-19. По данным крайздрава, динамика роста больных на ИВЛ составляет почти 90%. Меж тем Горяев полагает, что нет необходимости обязывать жителей прививаться, поскольку спрос на добровольное вакцинирование и без того высокий. «А у нас в крае пока не все инструменты задействованы. Сейчас у нас есть спрос на вакцинацию, люди спрашивают, где ее можно пройти быстрее. Надо это все сейчас реализовать».

Народ прививаться действительно хочет, пусть даже безальтернативным «Спутником», но везде огромные очереди. Прививку красноярцам начали с субботы колоть даже в зоопарке (входной билет — 400 рублей). Это помимо ТРЦ, гипермаркетов, вокзала и поликлиник. Везде нужно долго ждать в коридорах. Если записываться по телефону или интернету, назначают отложенную явку — на срок до двух недель. Губернатор тем не менее поставил цель нарастить мощности вакцинации в 7 раз.

Ни о каком выборе вакцин речи нет, прививают тем, что есть. А есть «Спутник V». И то не всегда — с вакциной были перебои, но в конце недели по прививочным пунктам начали развозить самую крупную с начала кампании партию «Спутника», пришедшую в трехмиллионный край (40 200 доз). Этого хватит на несколько дней, потом во многих поликлиниках опять, вероятно, появятся объявления об отсутствии вакцины.

Мэрия фиксировала массовые жалобы на невозможность записаться на вакцинацию через госуслуги. Эпидемиолог, консультант минздрава края Наталья Бахарева пояснила горсовету, что это связано с беспрецедентной ситуацией, когда среди тех, кто делает прививку, разыгрывают машины и другие призы (это устроили власти Москвы, Подмосковья и еще нескольких субъектов Федерации). И рядом регионов это делается через госуслуги — соответственно, сервис перегружен. Бахарева рекомендовала землякам записываться не через госуслуги, а по телефону 122, через кол-центры поликлиник. (В крае ни о какой материальной стимуляции к прививкам речи нет, единственный смешной пример — владелец сети ресторанов Berrywood Family в Красноярске Дмитрий Журкин платит привившимся работникам по 1 тыс. рублей премии.)

Отменены все массовые и зрелищные мероприятия, в т.ч. в Красноярске на День города (планировали праздновать его четыре дня, с 24 по 27 июля), включая салют и шоу дронов (всего 40 мероприятий), все фестивали в крае, намеченные на июль и август, общекрасноярский школьный выпускной; в ТРЦ закрыты фуд-корты и детские развлекательные центры. С субботы перешел на дистанционку Сибирский федуниверситет — крупнейший в регионе. Но все это, конечно, как слону дробина (даже по сравнению с ограничениями, что были год назад) — заболеваемость продолжает резко расти уже почти 4 недели. Красмаш (Красноярский машиностроительный завод, кующий оружие Судного дня — межконтинентальные баллистические ракеты для подлодок, а также МБР «Сармат») пояснил о готовности на порядок нарастить выпуск медицинского кислорода для «красных» больничных зон. До 1,2 тыс. тонн в месяц.

Алексей Тарасов, «Новая газета»

Очередт на вакцинацию. Фото: EPA

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ПРИМОРЬЕ

«Вакцины пока достаточно». А вот выбора препаратов нет — в основном колют «Спутник»

В середине июня приморское правительство вновь стало официально публиковать статистику по ковиду. И все это время ничего утешительного данные цифры из себя не представляют. 15-го числа, только по официальным данным, в крае выявили 68 заболевших. В субботу, 26 июня, — уже 130. Выписываются в два-три раза меньше.

В середине месяца в стационарных и мобильных пунктах (сейчас их 109 и 62 соответственно — вот список; разница в том, что в мобильные не нужен полис и предварительная запись), на предприятиях прививалось по 2000 приморцев ежедневно. За минувшую среду — уже почти 3853 человека, за четверг — 5158 человек, за пятницу — 4825 человек. В «рекордный» день, 24 июня, когда число вновь привившихся перевалило за 5 тысяч, статистика была такой:

всего поставили прививки 201 145 человек,

из них 152 176 — второй компонент.

Это при населении края в 1,88 млн человек.

В среднем же, отмечают в правительстве, проходимость различных пунктов иммунизации составляет 2–2,5 тысячи человек ежесуточно. В основном прививают «Спутником», выбора особо нет.

«Вакцины в регионе пока достаточно, — подтверждает руководитель краевого центра вакцинопрофилактики Евгения Воробьева. — Последние поставки были 9, 11, 15 и 22 июня, поступило около 40 тысяч комплектов отечественной двухкомпонентной вакцины «ГамКовидВак» (международное торговое название «Спутник V»). За весь период прививочной кампании регион получил от федерального центра 246 434 комплекта вакцин». Бывает в крае и «ЭпиВакКорона», и «КовиВак», но в основном именно «ГамКовидВак».

— В наш здравпункт от поликлиники № 1 поступает «Спутник V», так как в городе пока нет «ЭпиВакКороны» и «КовиВака», — отметили в пресс-службе самого крупного на Дальнем Востоке университета, ДВФУ, где развернут пункт для студентов и сотрудников. Запись идет на сайте вуза, потом пожелавшему привиться перезванивают и записывают на удобное время волонтеры — студенты и ординаторы Школы биомедицины. Они с начала пандемии помогают врачам: работают в больницах и поликлиниках «на передовой», оформляют документы, отвечают на вопросы по горячей линии, проводят осмотры заболевших и контактных, доставляют пациентам лекарства.

«Только появится другая вакцина, мы передадим ее в кампус, и при наличии двух или трех вакцин можно будет выбирать. Сейчас в день прививаем около 100 человек, примерно половина из них — повторно. Количество за последние две недели выросло раза в два», — добавили в вузе.

Чтобы популяризировать вакцинацию, публично, на камеру, «Спутником V» привились губернатор края Олег Кожемяко (в мобильном пункте, развернутом прямо в здании правительства) и врио мэра Владивостока Константин Шестаков. Цирк, где тоже можно уколоться, дарит билеты на ледовое представление. Дальнегорский «Дальполиметалл» разыгрывает двухкомнатную квартиру и крупные денежные призы среди своих сотрудников.

Но главным образом краевые власти делают упор не на «плюшки» для населения, а на разъяснительную работу: врачи и сотрудники Роспотребнадзора раз в несколько дней отвечают на самые популярные вопросы. Например, рассказывают, что

привитые тоже болеют, но гораздо легче и нелетально.

Или что вакцина не влияет на беременность и роды.

Или что сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания — прямое показание к вакцинации.

Или что прививаться надо, несмотря на то, что вирус мутирует:

«Мутация идет в определенном фрагменте вируса, а все вакцины создаются против основного компонента вируса — S-белка, он не меняется. Поэтому вакцины, которые есть на сегодняшний день в России, защищают от всех штаммов, которые циркулируют в стране».

Стоит заметить, что положительная динамика — это далеко не главная реакция населения на развернутую вакцинацию. В социальных сетях называют прививку непонятной/экспериментальной/неведомой жижей, вакцинацию — геноцидом (если обязательная) и опытами над людьми (если добровольная), да и вообще костерят весь этот процесс и его «апостолов» в хвост и в гриву. Голос антипрививочников в пространстве так называемых новых медиа звучит куда громче. При этом сами они часто утверждают, что отношение к властям и к прививкам никак не соотносится (то есть вопросы именно к прививке и ее качеству, а не к тому, что ее убеждает сделать государство). А политологи и политики, особенно оппозиционные, уверены, что отказ населения от вакцинации — прямое следствие длительного недоверия именно властям, что обязательно найдет свое подтверждение 19 сентября, в Единый день голосования.

Как бы то ни было, обязательную вакцинацию в Приморье пока не ввели, и кажется, по доброй воле краевые власти на такой шаг не пойдут. В политических кругах говорят прямо: как опытный управленец Кожемяко не может не понимать, что такие меры перед выборами ударят по рейтингу правящей партии. Но рост заболеваемости может привести к тому, что Роспотребнадзор спустит соответствующие рекомендации «сверху».

Валерия Федоренко, «Новая газета»

Вакцинация на дому. Чебоксары. Фото: Семен Антонов / ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ

«Обидно, что в прививочном пункте привилегий не было». Как работодатели на Урале принуждают своих сотрудников к прививке

Ошалевшие от напора агрессивной пропаганды екатеринбуржцы, одновременно одним глазом поглядывающие на столичный опыт с ресторанами, поторопились вакцинироваться и встали в огромные очереди. И через пару дней первый компонент вакцины «Спутник V» в Свердловской области закончился.

— Родные мои, где же вы были? — обратился к свердловчанам вице-губернатор Павел Креков в эфире радио «КП». — Пришли бы раньше, проблем бы не было. Был период, когда в тех же торговых центрах мы вакцинировали по 600 человек в день. Потом цифра снизилась до 30 человек. Сейчас люди снова пошли на вакцинацию.

«На склад ГАУ «Фармация» поступило 36 тысяч доз вакцины «Спутник V», — написал 24 июня в своем инстаграме Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. — Уже завтра вакцину начнут распределять по больницам. Федеральный оперштаб в ближайшие дни обещает отправить 4 миллиона доз вакцины «Спутник Лайт» в регионы, в том числе к нам».

Губернатор пообещал, что «пока к нам не приедет вакцина, никакой обязательной вакцинации ни для кого введено не будет. И работодателей прошу повременить со стимулированием сотрудников». Его просьба вызвала шквал негативных комментариев.

— Полгода назад переболел коронавирусом, — рассказал «Новой газете» екатеринбуржец Александр Р. — Убедился в отсутствии медицины в Екатеринбурге. Несмотря на температуру под сорок, врач так и не пришел. Лечились всей семьей сами, читая рекомендации на сайте минздрава, исключая, конечно, «Арбидол» и прочие «фуфломицины». В требованиях о вакцинации забота о людях явно фальшивая. Убеждают в этом и противоречивые заявления чиновников: то пожизненная гарантия отсутствия заболевания, то на полгода… А там и раз в месяц будут втыкать. Весь акцент сейчас в заявлениях экспертов на количество антител, хотя раньше объясняли смертность от вируса цитокиновым штормом, т. е. громадным уровнем антител как неадекватным иммунным ответом организма на вирусное вторжение. И сами предлагают сейчас держать повышенным этот уровень с помощью вакцин, угрожая поражением в правах, не давая возможности, например, выбрать иностранную вакцину. Эту политику считаю гостеррором. Без спроса во всех странах прививают только скот.

— Я уверена, что вакцина поможет мне избежать ковида в дальнейшем, — не согласна свердловчанка Елена Кузнецова, — поэтому вакцинировалась без сомнений. Обидно только, что в нашем прививочном пункте никаких привилегий не было. Позже узнала, что в цирке дают бесплатные билеты на представление, а привившимся в зоопарке — пригласительные на бесплатный вход для взрослого и ребенка.

«Решение о поставках препарата принимается на федеральном уровне, — сказал Евгений Куйвашев. — И я дал поручение нашему минздраву постоянно держать связь с коллегами, добиваясь новых поставок. Так, сегодня министр здравоохранения Андрей Карлов работает в Москве, ведет переговоры.

С 15 по 22 июня в регион поступило 57,9 тысячи доз вакцины.

К концу недели ждем поставки «Спутник V» в 20,1 тысячи доз

и еще 3240 доз «ЭпиВакКороны».

Пока же во всех прививочных пунктах Свердловской области есть только одна вакцина — «Спутник V». Несмотря на то что свердловчанам предлагают выбрать тип вакцины на свое усмотрение, на деле это невозможно.

— Нет у нас других вакцин в городе, — объяснили мне в поликлинике. — В начале прививочной кампании был еще «Вектор». Почему больше нет, не знаю.

В пресс-службе аэропорта Кольцово заявили об открытии пункта вакцинации на втором этаже внутреннего терминала. Он начнет работать с понедельника, и здесь можно будет получить другую вакцину — «ЭпиВакКорону».

По данным на 25 июня, в медицинских организациях, подведомственных региональному минздраву, первым компонентом привито 585 448 человек.

Изольда Дробина, «Новая газета»

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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