Бег под музыку помогает избавиться от умственной отсталости

Группа ученых из университета в Эдинбурге провела исследование и установила, что преодолевать умственную отсталость помогает обычный бег под музыку. Результаты данной научной работы опубликованы в журнале Journal of Human Sport and Exercise.

В исследовании приняли участие 18 пациентов, которые пытались избавиться от данного недуга. Ученые предложили им заниматься на беговой дорожке с разной интенсивностью и при этом слушать музыку.

Тесты подтвердили эффективность данного метода терапии. В некоторых случаях признаки умственной отсталости пациентов исчезали вовсе. Также ученые подтвердили, что для здоровья сердечно-сосудистой системы весьма полезно сократить время сидения или лежания хотя бы на 10 минут в сутки.