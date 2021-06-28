 

Бег под музыку помогает избавиться от умственной отсталости

28.06.2021, 11:32, Новости дня
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Группа ученых из университета в Эдинбурге провела исследование и установила, что преодолевать умственную отсталость помогает обычный бег под музыку. Результаты данной научной работы опубликованы в журнале Journal of Human Sport and Exercise.

В исследовании приняли участие 18 пациентов, которые пытались избавиться от данного недуга. Ученые предложили им заниматься на беговой дорожке с разной интенсивностью и при этом слушать музыку.

Тесты подтвердили эффективность данного метода терапии. В некоторых случаях признаки умственной отсталости пациентов исчезали вовсе. Также ученые подтвердили, что для здоровья сердечно-сосудистой системы весьма полезно сократить время сидения или лежания хотя бы на 10 минут в сутки.



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