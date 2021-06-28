Ученые определили уникальную способность, выработанную в организмах верблюдов

Как оказалось, в условиях острого дефицита влаги работа организма верблюда быстро и радикально перестраивается на клеточном уровне. Помогает в этом генетика животного, способного, как известно, выдерживать длительные переходы по жаркой пустыне при полном отсутствии водопоя.

Мембрана клетки становится менее водопроницаемой. В результате потери влаги становятся минимальными, говорят ученые. И выделения в виде мочи также почти не происходят.

О том, что у верблюдов уникальный организм, люди узнали еще в глубокой древности. Однако до сих пор полностью не раскрыт механизм экономии воды, которые включается, как только животное перестает получать живительную влагу. Последние исследования позволяют вплотную приблизиться к раскрытию этой тайны.