 

Ученые определили уникальную способность, выработанную в организмах верблюдов

28.06.2021, 11:32, Новости дня
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Как оказалось, в условиях острого дефицита влаги работа организма верблюда быстро и радикально перестраивается на клеточном уровне. Помогает в этом генетика животного, способного, как известно, выдерживать длительные переходы по жаркой пустыне при полном отсутствии водопоя.

Мембрана клетки становится менее водопроницаемой. В результате потери влаги становятся минимальными, говорят ученые. И выделения в виде мочи также почти не происходят.

О том, что у верблюдов уникальный организм, люди узнали еще в глубокой древности. Однако до сих пор полностью не раскрыт механизм экономии воды, которые включается, как только животное перестает получать живительную влагу. Последние исследования позволяют вплотную приблизиться к раскрытию этой тайны.



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