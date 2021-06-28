Исследователи рассказали, как сердечная недостаточность влияет на риски развития рака

Исследователи Европейского общества кардиологов объяснили, как сердечная недостаточность оказывает влияние на риски возникновения рака. Исследование опубликовали в издании European Heart Journal.

Ранние опыты показывали, что больные с сердечной недостаточностью подвергаются высоким рискам появления рака. Вероятно, такое состояние провоцирует канцерогенез по причине генетических факторов или хронического воспаления. В нынешнем исследовании в Гонконге участвовало больше 87000 людей. Ученые полагают, что результаты работы можно экстраполировать и на другие группы населений.

Специалисты сообщили, что если использовать статины у больных, которые имеют сердечную недостаточность, то риск развития онкологических процессов уменьшился на 16% за 4 года наблюдений. Также опыт продемонстрировал, что прием статинов взаимосвязан с 26% понижением смертности от рака за этот эпизод. Если больные и дальше принимали статины больше 4-х до 6 лет, то риски снижались на 33% и 39%.

Также было выявлено, что у людей с сердечной недостаточностью развивался рак глотки и полости рта, губы. Дальше по распространенности шли злокачественные процессы органов дыхания, половых органов, кожи, лимфоидной и кроветворной ткани, груди, мочеполовых путей.

Источник: medicalinsider.ru