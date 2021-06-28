Ученые назвали популярные продукты для очищения печени и сохранения здоровья

Печень необходима организму для многих важных функций, в том числе для вывода токсинов и вредных веществ из крови. Эксперты сообщили, что употребление полезных продуктов нужно для здоровья органа.

Чтобы печень функционировала правильно, ей необходимо много полезных компонентов, которые можно обрести, если скорректировать рацион питания правильно. Исследователи из Японии напомнили, что зеленый чай помогает улучшить здоровье печени. В напитке много антиоксидантов и соединения, которое носит название катехин.

В рацион человека нужно включить крестоцветные овощи, к которым относят цветную, брюссельскую капусту, брокколи. В них много вещества глутатиона, запускающего ферменты печени и очищающего ее от токсических веществ. Также употребление таких овощей увеличивает вырабатывание глюкозинолата, благодаря чему выводятся канцерогены.

Сильные биологические свойства имеет куркумин, который содержится в куркуме. Специя оказывает помощь ферментам, которые выводят токсины, также в ней есть антиоксиданты.

Специалисты советуют употреблять цитрусовые, в которых содержится много витамина C, стимулирующего работу печени и способствующего выводу токсических веществ. Особенную пользу приносит грейпфрут, так как в нем есть 2 антиоксиданта: нарингенин и нарингин. Они оказывают защиту печени от повреждений, снижая воспалительный процесс. Витамин C и клетчатка имеются и в свекле. Именно они естественным образом очищают пищеварительную систему. Благодаря свекле расщепляются токсические компоненты и выводятся из организма.

Пользу приносит и чеснок, так как в нем есть сера, активирующая ферменты печени. В продукте есть и селен, повышающий уровень природных антиоксидантных ферментов и помогающий органу вести борьбу с повреждениями, которые вызываются окислительным стрессом.

Глутатион, аминокислота аргинина и омега-3 жирные кислоты есть в грецких орехах, а органические масла холодного отжима поддерживают печень, выводя токсины. Употребление оливкового масла помогает снизить уровень жира в печени.

Источник: profile.ru