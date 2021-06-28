Представлен Vivo X60t Pro+ со Snapdragon 888, 120 Гц, 55 Вт, 50 + 48 Мп и перископной камерой

Новый флагманский смартфон с интересными параметрами представила компания Vivo. X60T Pro+ получил процессор с Snapdragon 888, экран на 120 Гц, зарядку на 55 Вт, объективы 50 + 48 Мп, а также оптическую стабилизацию и перископную камеру.

Смартфоны китайского бренда Vivo давно завоевали репутацию высококачественных и при этом недорогих аппаратов. Новый флагман X60t Pro+ продемонстрирует все лучшие стороны мобильных технологий. В линейке нового поколения это пятая модификация, дополнившая базовую модель Vivo X60, и ее расширенные варианты с индексами Pro, Pro+, t и Curved Screen Version. Новинка оснащена 6,546-дюймовой изогнутой на боковинах дисплейной AMOLED-панелью с разрешением Full HD+ и соотношением 19,8 к 9. При этом частота обновления изображения на нем достигает 120 Герц, а под экраном расположен сканер отпечатка пальца.

Мощность и быстродействие аппарату обеспечивает однокристальная мобильная платформа Snapdragon 888, дополненная LPDDR5-чипом оперативной памяти объемом до 12 гигабайт. Хранить любого рода контент можно на накопителе вместительностью до 256 гигабайт формата UFS 3.1. Энергию аккумулятора емкостью в 4,2 тысячи мА•ч, можно быстро пополнить зарядкой на 55 Ватт. Изюминкой Vivo X60t Pro+ является его камера с четырьмя датчиками, двое из которых, Samsung GN1 и Sony IMX598 с оптической стабилизацией, получили большой формат и разрешение соответственно на 50 и 48 миллионов точек. Дополняет их телеобъектив на 12 и 8-мегпиксельный перископный сенсор. Фронтальный датчик производитель вынес в вырез на дисплее, причем его разрешение составляет 32 мегапикселя.

«С коробки» девайс работает на одиннадцатой генерации операционной системы Android, оптимизированной фирменным интерфейсом OriginOS UI 1.0. Также в аппарате есть возможность работы с двумя симками, модемом для доступа в мобильные сети пятого поколения, NFC, USB-C, Wi-Fi 802.11ax, а также Bluetooth 5.2 и GPS, функционирующий в двух частотах. В продажу поступят два варианта оформления Vivo X60t Pro+, с корпусами серого и оранжевого цветов. Стоимость гаджета начинается с 773 долларов за варианты с объемами ОЗУ и внутренней памяти на 9 и 128 Гб, аппарат на 12 и 256 Гб стоит уже 928 долларов США.

Источник: superplanshet.ru