 

“Она наркоманка”. Loboda оголила грудь и опубликовала юмористический ролик со шприцем в руке

28.06.2021, 11:20, Новости дня
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“Вчера опять на первой полосе…” – написала она. Это цитата из композиции Аллы Пугачевой “Песенка про меня”.

Певица позировала со стаканом, наполненным прозрачной жидкостью, а также взяла в руки шприц.

“Заголовки: “Loboda – наркоманка”, “Сегодня у Loboda куча проблем: от нее ушел продюсер, она встречается с миллиардером и она наркоманка”, – сказала исполнительница и засмеялась.

Что именно было в шприце, певица не сказала.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

С конца 2015 года живет и работает в России. В дискографии исполнительницы три студийных альбома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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