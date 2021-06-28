“Она наркоманка”. Loboda оголила грудь и опубликовала юмористический ролик со шприцем в руке
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“Вчера опять на первой полосе…” – написала она. Это цитата из композиции Аллы Пугачевой “Песенка про меня”.
Певица позировала со стаканом, наполненным прозрачной жидкостью, а также взяла в руки шприц.
“Заголовки: “Loboda – наркоманка”, “Сегодня у Loboda куча проблем: от нее ушел продюсер, она встречается с миллиардером и она наркоманка”, – сказала исполнительница и засмеялась.
Что именно было в шприце, певица не сказала.
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Контекст:
Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.
С конца 2015 года живет и работает в России. В дискографии исполнительницы три студийных альбома.
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