 

Cardi B снялась голой и показала округлившийся живот

28.06.2021, 11:20, Новости дня
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Певица проиллюстрировала новость снимком, на котором запечатлена голой с округлившимся животом.

“2!” – подписала она фото.

Артистка позирует в кадре в профиль, при этом ее грудь и живот покрыты белой краской. Cardi B также отметила в публикации мужа, рэпера Offset.

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Публикация от Cardi B (@iamcardib)

Контекст:

Cardi B и Offset поженились в сентябре 2017 года. У пары есть дочь Калче Киари Сэфас (2018).

В конце 2018 года супруги объявили о расставании, но спустя время помирились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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