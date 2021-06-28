Cardi B снялась голой и показала округлившийся живот
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Певица проиллюстрировала новость снимком, на котором запечатлена голой с округлившимся животом.
“2!” – подписала она фото.
Артистка позирует в кадре в профиль, при этом ее грудь и живот покрыты белой краской. Cardi B также отметила в публикации мужа, рэпера Offset.
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Контекст:
Cardi B и Offset поженились в сентябре 2017 года. У пары есть дочь Калче Киари Сэфас (2018).
В конце 2018 года супруги объявили о расставании, но спустя время помирились.
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