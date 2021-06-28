 

На Донбассе из-за взрывоопасных предметов гибнет больше мирных жителей, чем от стрельбы – миссия ОБСЕ

28.06.2021, 11:20, Новости дня
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В отчете говорится о 23 погибших мирных гражданах за этот период, 74 раненых.

“Взрывоопасные объекты в этот период в два раза чаще становились причиной потерь среди мирного населения, чем артобстрелы и огонь из стрелкового вооружения, вместе взятые. Это в том числе связано с принятием дополнительных мер по обеспечению режима тишины в июле 2020 года. Количество обстрелов тогда резко уменьшилось, и количество их жертв тоже. А вот мины продолжали убивать и калечить людей”, – сказала замглавы СММ Антье Граве.

По официальным данным, “минами усеяно около 7 тыс. км² территорий на Донбассе, наблюдатели от ОБСЕ зафиксировали по обе стороны линии соприкосновения по меньшей мере 34 тыс. мин, среди которых есть противопехотные, запрещенные международными договоренностями.

Телеканал отмечает, что для полной очистки территории Донецкой и Луганской областей от взрывоопасных предметов уйдет около 40 лет.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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