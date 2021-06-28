“Малиновые губы”. Алина Гросу выпустила клип для взрослых. Видео
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Исполнительница указала возрастной ценз для зрителей ролика – 16+.
Гросу предстала в образе главной героини фильма “Круэлла”.
“Как только я посмотрела картину, незамедлительно решила окунуться в эту атмосферу еще раз, но уже в своей интерпретации. Меня настолько вдохновили история, образы и игра актеров фильма, что я начала представлять в своей голове, какой Круэллой смогу быть я”, – объяснила певица.
Она появилась в кадре в белом платье, напоминающем свадебное, а также в облегающем леопардовом комбинезоне.
“В клипе показаны разные громкие истории из жизни Алины Гросу. А шлейф платья, который тянется по земле, – это и есть ее история, ее взлеты и падения, опыт”, – рассказала режиссер клипа Елена Винярская.
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Видео: GROSU / YouTube
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