 

“Малиновые губы”. Алина Гросу выпустила клип для взрослых. Видео

28.06.2021, 11:20, Новости дня
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Исполнительница указала возрастной ценз для зрителей ролика – 16+.

Гросу предстала в образе главной героини фильма “Круэлла”.

“Как только я посмотрела  картину, незамедлительно решила окунуться в эту атмосферу еще раз, но уже в своей интерпретации. Меня настолько вдохновили история, образы и игра актеров фильма, что я начала представлять в своей голове, какой Круэллой смогу быть я”, – объяснила певица.

Она появилась в кадре в белом платье, напоминающем свадебное, а также в облегающем леопардовом комбинезоне.

“В клипе показаны разные громкие истории из жизни Алины Гросу. А шлейф платья, который тянется по земле, – это и есть ее история, ее взлеты и падения, опыт”, – рассказала режиссер клипа Елена Винярская.

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Видео: GROSU / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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