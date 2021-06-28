Швеция передала Украине три копии Конституции Пилипа Орлика – Зеленский на заседании Рады

Президент сообщил, что Швеция уже передала Украине три копии Конституции авторства украинского гетмана Пилипа Орлика.

“Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Пилипа Орлика. Одна уже с утра выставлена в фойе Верховной Рады, вторая будет находиться в Офисе президента, третья – в Конституционном Суде Украины – после его обновления и перезагрузки”, – рассказал президент.

Он подтвердил, что к 30-й годовщине независимости в страну привезут оригинал Конституции.

“Ее, вместе с булавой гетмана Пилипа Орлика и гетмана Ивана Мазепы усе желающие смогут увидеть в Софийском соборе”, – уточнил Зеленский.

На заседании, кроме парламентариев и главы государства, присутствуют экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, судьи, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, члены Кабинета министров, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Украине и другие.

Контекст:

Пилип Орлик (1672–1742 годы) – украинский гетман. В 1710 году составил “Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского”.

Этот документ называют первой украинской Конституцией и одной из первых конституций в Европе. Оригинал Конституции привезут в Украину впервые за 311 лет. В Софийский собор, чтобы посмотреть документ, можно будет попасть по входным билетам. В Минкульте не исключают, что их стоимость, учитывая интерес общественности, могут изменить.

День Независимости в Украине отмечают 24 августа.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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