 

Швеция передала Украине три копии Конституции Пилипа Орлика – Зеленский на заседании Рады

28.06.2021, 11:20, Новости дня
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Президент сообщил, что Швеция уже передала Украине три копии Конституции авторства украинского гетмана Пилипа Орлика. 

“Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Пилипа Орлика. Одна уже с утра выставлена в фойе Верховной Рады, вторая будет находиться в Офисе президента, третья – в Конституционном Суде Украины – после его обновления и перезагрузки”, – рассказал президент. 

Он подтвердил, что к 30-й годовщине независимости в страну привезут оригинал Конституции. 

“Ее, вместе с булавой гетмана Пилипа Орлика и гетмана Ивана Мазепы усе желающие смогут увидеть в Софийском соборе”, – уточнил Зеленский. 

На заседании, кроме парламентариев и главы государства, присутствуют экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, судьи, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, члены Кабинета министров, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Украине и другие. 

Контекст:

Пилип Орлик (1672–1742 годы) – украинский гетман. В 1710 году составил “Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского”.

Этот документ называют первой украинской Конституцией и одной из первых конституций в Европе. Оригинал Конституции привезут в Украину впервые за 311 лет. В Софийский собор, чтобы посмотреть документ, можно будет попасть по входным билетам. В Минкульте не исключают, что их стоимость, учитывая интерес общественности, могут изменить.

День Независимости в Украине отмечают 24 августа.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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