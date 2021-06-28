Собянин рассказал о развитии программы “Мой район” в Западном округе

Несмотря на пандемию коронавируса, внесшую разлад во все сферы жизни, московские власти прикладывают огромные усилия для качественного благоустройства российской столицы. Очень важно, что создание благоприятной, доступной и комфортной городской среды остается приоритетным направлением деятельности мэрии Москвы.

Сергей Собянин рассказал в личном блоге о

создании качественного общественного пространства в жилых районах в 2021 году. Речь идет о некоторых проектах по благоустройству в Западном округе столицы в рамках программы “Мой район”.

Солнцево считается одним из самых чистых районов ЗАО. Здесь много зеленых парков с прудами, благодаря чему москвичи могут гулять с комфортом на свежем воздухе. Городские власти займутся благоустройством Солнцевского проспекта, потому что главная артерия района является важным транспортным и пешеходным узлом, связывающим Центральный парк со станцией метро.

Для удобства горожан вдоль проспекта построят 12 зон отдыха, где можно будет с комфортом провести время в тени деревьев. Здесь появятся новые кустарники и цветы. Дорогу в вечернее время осветят с помощью энергосберегающих светильников. Для самых маленьких москвичей запланирована реконструкция детской площадки на Солнцевском проспекте, 5а.

Кроме того, власти собираются благоустроить территорию вокруг Солнцевского отдела ЗАГС (Боровский пр-д, д.2). Здесь появятся кустарники и цветочные клумбы. Романтическую обстановку для молодоженов создадут с помощью фотозоны с беседкой, коваными качелями и арт-объектами. Изюминкой проекта станет фонтан со светодинамической подсветкой. Жители Солнцева смогут с комфортом гулять по живописной пешеходной дорожке от ЗАГСа до набережной Терешковского пруда.

В Ново-Переделкино власти благоустроят сквер с прудом на улице Федосьино. Москвичи очень любят гулять там и запускать фейерверки по праздникам. Очисткой пруда регулярно занимаются специалисты “Мосводостока”. Скоро вокруг него появятся комфортные зоны отдыха с навесами и шезлонгами. На территории будут расти береза, клен, ива, ирга, рябина и черемуха. Удобнее и ярче станет также детская площадка. Здесь

планируется установить модные качели “гнездо” и горки с веревочными лестницами.

Проект благоустройства заранее обсуждался с местными жителями. Мнение москвичей власти учли и при планировке улучшений в Тропарево-Никулино. В

голосовании на “Активном гражданине” приняли участие 1167 человек. В районе обустроят Парк летчиков-испытателей с прилегающими дворами.

Согласно проекту здесь высадят около 3,3 тысяч деревьев и кустарников, приведут в порядок газоны, лестницы и пешеходные дорожки. Флагманской темой парка станет авиация и небо. Так, на одной из площадок появятся солнечные часы в виде модели взлетающего военного самолета Су-15. Еще одно украшение – арт-объект в виде стрижей – “королей неба”. Для владельцев собак здесь построят современную тренировочную зону. Также в планах властей благоустроить восемь соседних дворовых территорий.