Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 21,6 тысячи

По данным оперативного штаба, за прошедший день в стране обнаружили 21 650 новых случаев. Из них 14,1 % не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 12 626 человек, скончались от коронавируса в России 611 пациентов.

Лидером среди регионов по числу инфицированных стала Москва. Суточный прирост в столице составил 7 246. Второй и третью строчку заняли Московская область и Санкт-Петербург с 2 722 и 1 335 заболевшими соответственно.

В первую десятку также вошли Нижегородская область (332 случая), Республика Бурятия (309 случаев), Брянская область (303 случая), Республика Крым (276 случаев), Свердловская область (266 случаев), Забайкальский край (265 случаев) и Воронежская область (253 случая).

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