Мнение: С 1 июля будут штрафовать за продажу устройств без российского ПО

С 1 июля в России начинают действовать штрафы за продажи электронных устройств без предустановленного отечественного ПО.

На смартфоны и планшеты с Android и iOS необходимо предустановить:

Яндекс.Браузер;

Поисковик «Яндекс»;

Яндекс.Карты;

Яндекс.Диск;

Почта Mail.ru;

ICQ;

Голосовой ассистент «Маруся»;

Новости Mail.ru;

OK Live;

ВКонтакте;

Одноклассники;

MirPay (только Android);

Госуслуги;

МойОфис Документы;

Kaspersky Internet Security (только Android);

Applist.ru.

На компьютеры и ноутбуки с Windows:

МойОфис Стандартный. Домашняя версия

На телевизоры с функций Smart TV необходимо предустановить:

Поисковик «Яндекс»;

Wink;

Ivi;

Первый;

КиноПоиск;

Okko;

More.tv;

Premier;

Смотрим;

НТВ;0

Start.

PS. Во всей этой истории более прочего умиляют попытки реанимировать труп ICQ, что пытались проделывать еще во времена "запрета Телеграма".

В остальном же, вполне логичная идея, в свете действий американского Биг-Теха в последние годы. Для обычного пользователя это в любом случае не слишком большой геморой, удалить ненужное ПО и поставить нужное, дело техники. Но сам закон безусловно несколько повысит аудиторию российских сервисов.

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