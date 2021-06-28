Мнение: С 1 июля будут штрафовать за продажу устройств без российского ПО
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С 1 июля в России начинают действовать штрафы за продажи электронных устройств без предустановленного отечественного ПО.
На смартфоны и планшеты с Android и iOS необходимо предустановить:
Яндекс.Браузер;
Поисковик «Яндекс»;
Яндекс.Карты;
Яндекс.Диск;
Почта Mail.ru;
ICQ;
Голосовой ассистент «Маруся»;
Новости Mail.ru;
OK Live;
ВКонтакте;
Одноклассники;
MirPay (только Android);
Госуслуги;
МойОфис Документы;
Kaspersky Internet Security (только Android);
Applist.ru.
На компьютеры и ноутбуки с Windows:
МойОфис Стандартный. Домашняя версия
На телевизоры с функций Smart TV необходимо предустановить:
Поисковик «Яндекс»;
Wink;
Ivi;
Первый;
КиноПоиск;
Okko;
More.tv;
Premier;
Смотрим;
НТВ;0
Start.
PS. Во всей этой истории более прочего умиляют попытки реанимировать труп ICQ, что пытались проделывать еще во времена "запрета Телеграма".
В остальном же, вполне логичная идея, в свете действий американского Биг-Теха в последние годы. Для обычного пользователя это в любом случае не слишком большой геморой, удалить ненужное ПО и поставить нужное, дело техники. Но сам закон безусловно несколько повысит аудиторию российских сервисов.
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Источник: Colonel Cassad
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