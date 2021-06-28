 

Мнение: Sea Breeze 2021

28.06.2021, 11:04, Разное
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Сегодня в Черном море начинаются самые крупные в истории этой акватории учения НАТО Sea Breeze 2021. В них примут участие 32 корабля из 32 стран, 40 самолетов и два десятка команд морского спецназа. В пресс-релизе учений отдельно выделено, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает оккупацию Крыма. Учения будут проходить целый месяц – до 23 июля. Россия призвала отказаться от учений, но ее мнение, понятно, проигнорировали.

В некотором смысле это напоминает февраль-март 2016 год, когда коалиция арабских стран провела крупнейшие за всю историю Ближнего Востока учения "Северный гром" в Саудовской Аравии, после чего в Москву прилетели два вежливых министра иностранных дел арабских стран и передали Кремлю ультиматум о возможном перерастании учений "Северный гром" в военную операцию "Северный шторм" направлением на Сирию. И не успели министры улететь обратно, как Путин изменившимся лицом собрал под камеры Шойгу и Лаврова и объявил о победе в Сирии и о выводе войск.

Войска не вывели, да и цель у арабов была иной – им нужно было убедиться, что они вполне способны ставить ультиматумы великому северному соседу, который не сможет ответить ничем. С тех пор арабы в курсе, что способны, а великий северный сосед в курсе, что арабы в курсе.

Любопытно, будет ли повторение инцидента с английским фрегатом. По идее, чтобы прилететь в Москву с каким-то аналогичным ультиматумом, НАТО потребуется умыть партнера. Без фанатизма, но вполне определенным образом, чтобы без двусмысленностей и двузначностей. Задача – не воевать, а поставить на место.

Источник: Эль Мюрид



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