Мнение: Активисты БЛМ топят и себя, и американский средний класс

Полицейскому Дереку Шовину дали за гибель Джорджа Флойда 22,5 года тюрьмы. Обвинение требовало тридцаточку, сошлись на компромиссе. Напомню, что обстоятельства гибели рецидивисты Флойда хорошо изучены. Полицейский действовал по инструкции: обездвижил буйного преступника. Полицейский не виноват, что изношенный организм наркомана плохо отреагировал на стресс.

Американские полицейские полагают, что приговор жесток и несправедлив. Но жаловаться некому — президент Джо Байден заявил, что всё в порядке, приговор соответствует ситуации:

https://life.ru/p/1405872

Сейчас американские полицейские увольняются из полиции, если у них есть такая возможность. Если такой возможности нет, просто закрывают глаза на преступления негров, прощая чернокожим даже очевидные нарушения закона.

Читатели пишут:

Говорил со своим знакомым из Нью-Йорка, русским. У него дурдом в связи с БЛМ. Сдал часть своего большого дома негритянке. Негритянка перестала платить за аренду, а на попытки её выселить немедленно вызывает полицию. Полицейские сейчас боятся трогать чёрных, так как полицейских за это тут же обвиняют и увольняют.

Идут суды. Сейчас хозяин дома аккуратно и долго готовит документы на выселение, чтобы попытаться хотя бы в конце лета не продлить аренду. С той стороны, у негритянки, бесплатный адвокат по линии БЛМ.

Негритянка говорит вполне откровенно: съезжать никуда не буду, бесплатная аренда меня устраивает.

БЛМ — классическая социалистическая организация. «Мы за негров, мы за бедных». Её основатели официально называют себя «подготовленными марксистами» и открыто исповедуют социализм. Для участников движения БЛМ «социалист» — не ругательство, они сами считают себя таковыми и гордятся своей борьбой против капиталистов.

Вкратце напомню главное отличие социализма от капитализма, то есть отличие идеи справедливости от идеи свободы.

Суть социализма — коллектив, равнение на Джорджа Флойда. Деньги и власть должны быть перераспределены таким образом, чтобы каждому досталась приблизительно равная доля. Общество должно помогать отстающим за счёт тех, кто достаточно силён, чтобы работать за двоих. Суть капитализма — индивидуализм, меритократия, равнение на Генри Форда. Деньги и власть должны оставаться в руках тех, кто заслужил их своим трудом и талантом. Общество должно следовать за лучшими своими представителями, брать с них пример.

На страницах книг обе идеи хороши — и социализм, и капитализм должны в теории приводить к развитию экономики, к росту благосостояния общества. На практике социализм всухую проигрывает капитализму. Капитализм в среднем гораздо богаче, так как не режет куриц, несущих золотые яйца. Как следствие, даже на заботу об условном Джордже Флойде, не способном зарабатывать себе на хлеб самостоятельно, капиталистическая экономика может выделить гораздо больше ресурсов.

Как верно заметила Маргарет Тэтчер, проблема социалистов в том, что в итоге у них неизбежно заканчиваются чужие деньги. Разберём пример с негритянкой из письма читателя. В нём мы видим три больших группы.

Группа первая — люмпены в лице той самой негритянки, переставшей платить за аренду. Не мытьём, так катаньем негритянку в итоге выселят. Максимум, что ей удастся украсть — один год аренды, при этом сэкономленные деньги она в силу низкого уровня финансовой культуры растратит на текущее потребление, ничего не отложив на будущее. Снять следующее жильё ей уже так просто не удастся: хозяева домов и квартир в США не дураки. Даже если найдётся какой-нибудь клоповник в плохом районе, снимать его придётся процентов на 20-30 дороже, при этом хозяин клоповника будет выбивать деньги за аренду без помощи полиции, если вы понимаете, о чём я.

Группа вторая — средний класс в лице владельца дома. Тут всё понятно — неполученная аренда, расходы на юристов, серьёзное разочарование в собственном государстве из-за открытой безнаказанности мошенницы.

Группа третья — «большие деньги», акционеры крупных инвестиционных фондов. Третья группа в плюсе, так как фонды активно скупают сейчас недвижимость под сдачу, и так как у фондов есть необходимые мощности, чтобы быстро вышвыривать мошенников на улицу. Уход с рынка мелких собственников, владельцев одного-двух домов, позволит фондам взвинтить цены на аренду.

Как видите, БЛМ выступил на стороне «угнетённых», но так как не включил при этом голову, помог в итоге только тем самым «олигархам» и «крупным капиталистам», которых он называет своими врагами.

Конечно, активисты БЛМ полагают, что это только временная проблема, что у них скоро будет больше власти, и тогда они смогут дотянуться до миллиардеров — разорив их карательными налогами, например. Однако этот эксперимент уже проводили в СССР — примерно так Иосиф Сталин закрывал НЭП. Чем это закончилось в 1930-е годы, напоминать, думаю, не нужно.