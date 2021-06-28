 

Патрушев заявил о возвращении средневекового принципа «кто сильнее, тот и прав»

28.06.2021, 10:48, Новости дня
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В международных отношениях возрастает силовой фактор, возвращается средневековый принцип «кто сильнее, тот и прав», сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По его словам, сейчас международная обстановка характеризуется «высоким динамизмом и значительной степенью непредсказуемости». «Отчетливо обозначилась тенденция возрастания силового фактора в международных отношениях. Проще говоря, возвращается средневековый принцип – кто сильнее, тот и прав», – заметил Патрушев, передает ТАСС.

На ситуацию в мире по-прежнему глубоко влияет пандемия, добавил он. Распространение коронавируса, продолжил секретарь СБ России, придало импульс различным глобальным процессам, в том числе в сфере безопасности.

«Мы стали свидетелями того, как в считанные месяцы государства закрывали границы, отворачивались друг от друга, вводили заградительные торговые и санитарные барьеры. Мы видели рост национализма, шовинизма, разнообразных форм светского и религиозного экстремизма. Усилилась военно-политическая напряженность», – указал он.

Ранее Патрушев заявил, что изменение климата может спровоцировать небывалый по масштабам глобальный кризис и вовсе перекроить политическую карту мира. 



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