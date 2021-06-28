Стало известно, как будет работать система контроля упаковки в России

Производитель перед выпуском товара в оборот будет вносить данные об упаковке в единую информационную систему, которая может появиться в 2022 году, сообщил заместитель гендиректора Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

«Перед тем, как производитель выпускает товар в оборот, он вносит в информационную систему данные об упаковке и только после этого может продавать товар. Конечно, это касается стандартной упаковки, которую мы видим на полке в магазинах. При таком учете появляется возможность принять во внимание факторы, которые влияют на экологичность упаковки… Такая система может появиться уже в следующем году», – цитирует РИА «Новости» Макрушина.

По его словам, упаковка из нескольких компонентов перерабатывается хуже. Например, в случае с упаковкой вермишели с пластиковым окошечком, на переработку попадают и картон, и пластик.

«Поэтому в Европе на такую упаковку ввели повышающий коэффициент для экологического сбора. Но чтобы применить такой коэффициент, нужно, чтобы производитель внес информацию об упаковке в базу данных», – заметил Макрушин.

Он добавил, что самое сложное перевести бизнес на использование информационной системы. «Всем надо научиться вводить информацию в эту систему, отчитываться и так далее. Но если мы хотим, чтобы упаковка была действительно экологичной, надо, чтобы такая информация вносилась в систему и производители задумывались, во что они пакуют товар», – заключил Макрушин.

Ранее в Российском экологическом операторе (РЭО) сообщили, что ватные палочки, пластиковые трубочки и непрозрачные цветные ПЭТ-бутылки вошли в список из 28 одноразовых товаров, которые рекомендуют запретить в РФ и заменить экологичными альтернативами.

Напомним, в конце 2019 года президент Владимир Путин призвал сокращать производство пластиковой посуды, отметив, что необходимо действовать аккуратно, чтобы не нанести ущерб промышленности.

В мае 2021 года экологи предложили из мелкого пластика, который прошел специальную обработку, укладывать пешеходные и велосипедные дорожки в Москве.