В Европарламенте признались в отсутствии элементарных знаний о Грузии

Депутат Европарламента, экс-глава МИД Эстонии Марина Кальюранд заявила, что из 705 депутатов этого законодательного органа мало кто имеет представление о Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Большинство из них не ответят, что является столицей Грузии, где находится регион Южного Кавказа или какие страны входят в программу ЕС «Восточное партнерство». К сожалению, реалии таковы», – сказала она, информирует еженедельник «Квирис палитра» («Палитра недели») в понедельник.

По ее словам, Грузия должна больше общаться со скептически настроенными к ней странами.

«Я чувствую за это ответственность как глава комитета, который работает по вопросам Грузии, стран «Восточного партнерства», – сообщила Марина Кальюранд. – При этом не надо создавать у граждан Грузии ложные ожидания. Вспомните хотя бы вопрос получения безвиза. Грузия была готова к этому раньше Украины, но из-за политических соображений Грузии пришлось дожидаться Украину».

По словам евродепутата, нет политического консенсуса и по вопросам расширения Евросоюза, куда Грузия хочет подать заявку в 2024 году.

Она сказала, что сегодня ЕС «не готов к расширению» и это «надо воспринимать без эмоций».