 

Будьте в тренде: ракушки, море, цветы и другие модные идеи для летнего дизайна ногтей в 2021-м

28.06.2021, 10:44, Разное
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От дизайна ногтей зависит то, как будет восприниматься образ в целом. Поэтому нейл-мастера советуют не ограничивать себя в разных сочетаниях ярких оттенков. В тренде будет морская тематика и цветочные мотивы. Специалисты сделали подборку популярных вариантов, чтобы можно было легко определиться.

Эффектный лук

Мягкие разноцветные оттенки будут выглядеть красиво даже на коротких ногтях, кстати, такая форма будет в тренде летом 2021-го.

Оттенки хорошо подчеркивают форму, и на таком фоне загорелая кожа будет казаться еще эффектнее.

Приятная морская тематика с атрибутами моря также сможет дополнить летний образ. Нежные волны на полупрозрачном фоне будут смотреться изящно и стильно.

Тема моря может быть изображена с помощью заката и красивых пальм, кстати, на длинных ногтях дизайн будет смотреться эффектно.

Нежно и красиво

Бежевая основа на ногтях считается идеальным фоном для ярких оттенков, ведь максимально их раскрывает.

Волнистые сюжеты с разноцветными нотками помогут сделать образ ярче и эффектнее. При этом такой вариант подходит для разной формы и длины ногтей. На миндалевидной основе волны будут выглядеть объемными.

Яркие лимончики на бежевом фоне смотрятся нежно. А также в тренде будут цветочные мотивы.

Актуальны ромашки в сочетании с желтыми акцентами. Такой маникюр выглядит свежо, эффектно и натурально. На острых ногтях хорошо прорисовывается форма, и можно сделать акцент на длине. Мастера предлагают использовать для маникюра бежевую основу, но можно поэкспериментировать с цветами и подобрать более яркие варианты для создания контраста.

На коротких ногтях эффектно будут смотреться объемные вишенки. Даже прозрачная основа здесь будет кстати.

Стильным и деловым женщинам подойдет вариант с красными или малиновым тоном на бежевой основе. Такой вариант подчеркнет форму ногтей и сделает руки изящными.



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