Дочь Юэна Макгрегора, которая была с ним в ссоре, сообщила о рождении его пятого ребенка

50-летний шотландский актер Юэн Магрегор снова стал отцом! Пятого ребенка ему родила его нынешняя возлюбленная и коллега по сериалу “Фарго”, 36-летняя актриса Мэри Элизабет Уинстэд. Пара скрывала беременность, так что новость о рождении их первого общего малыша стала неожиданностью для поклонников актерской четы. О рождении сына стало известно благодаря 25-летней дочери Макгрегора Кларе, которая опубликовала в своем Instagram первые фото малыша.

Добро пожаловать в этот мир, мой маленький брат. Поздравляю своего папу и Мэри – это огромный подарок, – написала Клара под снимками, на которых держит младшего брата на руках.

Причем многие удивились, что именно Клара сообщила о рождении брата: несколько лет СМИ цитировали резкие высказывания старшей дочери Макгрегора в адрес новой избранницы отца. Так, она публично называла Мэри “дрянью”, а под фото своей матери, которую Юэн бросил, написала, что “50 – это новые 30” и “таких богинь бросают только ушлепки”. Видимо, спустя два года отцу и дочери все же удалось помириться.

Юэн и Мэри начали встречаться в 2017 году, однако в феврале 2018-го актриса приняла решение расстаться с Магрегором – все потому, что она “устала считаться разлучницей”. Так, по крайней мере, сообщали инсайдеры. Был ли их разрыв на самом деле, сказать сложно, так как сами они эту информацию никак не комментировали. Однако вскоре после подобных новостей пара попала в объективы папарацци, развеяв все слухи о разладе между ними.

Клара с братом

Напомним, Юэн Макгрегор и его первая жена Ив Мавракис познакомились на съемках телевизионного проекта “Королевский адвокат Кавана”. 22 июля 1995 года пара обвенчалась во Франции, а в феврале 1996-го на свет появилась их первая дочь Клара. В 2001-м у пары родилась вторая дочь – Эстер Роуз, а в 2006-м Юэн и Ив удочерили ровесницу Эстер – малышку Джамилян из Монголии. Четвертая дочь появилась у супругов в 2011 году – девочку назвали Анук.

Первые сообщения о том, что у актера и его жены не все ладно, появились в октябре 2017-го. Тогда папарацци застали Юэна целующимся с Мэри Элизабет Уинстед. Очевидно, что именно роман с ней разрушил его когда-то крепкую семью. Их первый совместный выход произошел на церемонии Critics’ Choice Awards Юэн и Элизабет – они весь вечер были вместе.

Долгий и болезненный бракоразводный процесс Макгрегора и Мавракис завершился в августе прошлого года – в результате актер лишился половины состояния и шикарного автопарка.

Юэн МакГрегор и Мэри Элизабет Уинстэд