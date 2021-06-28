Американские ученые представили концепт атомной батарейки

Как сообщают источники, Массачусетский технологический институт (США) разработал рак называемую атомную батарейку. На самом деле, речь идет о мини-реакторе, вырабатывающим электроэнергию и имеющим мощность около 10 МВт.

Напомним, что мощность стандартного ядерного реактора обычно в сотню раз больше. Однако ученые полагают, что портативные реакторы более безопасны и удобны для использования в городской среде. Даже в случае аварии уровень загрязнения будет незначительным, полагают специалисты. Кроме того, такие станции или «батарейки» занимают не много места.

Для батарейки предусмотрена система пассивного охлаждения. Разумеется, заряжает она сама себя за счет ядерной реакции. Авторы проекта утверждают, что их устройство станет абсолютно безопасным.