 

Психологи рассказали, почему следует избегать плохих новостей

28.06.2021, 10:36, Новости дня
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Ученые провели исследование, целью которого было установить, как негативный новостной контент влияет на психическое состояние человека и его здоровье. Оказалось, что плохие новости убивают.

Для того чтобы ответить на главный из поставленных вопросов, ученые разделили фокус группу на три части. Одним добровольцам в течение некоторого времени показывали негативные новости. Двум остальным группам – нейтральные и позитивные.

Оказалось, что у первой группы резко вырос уровень стресса. Кроме, того, у людей психологи стали отмечать повышенную тревожность. И все они были склонны сильно преувеличивать свои проблемы. Наконец, искусственно созданный стресс привел к ухудшению состояния здоровья.



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