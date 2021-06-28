Психологи рассказали, почему следует избегать плохих новостей

Ученые провели исследование, целью которого было установить, как негативный новостной контент влияет на психическое состояние человека и его здоровье. Оказалось, что плохие новости убивают.

Для того чтобы ответить на главный из поставленных вопросов, ученые разделили фокус группу на три части. Одним добровольцам в течение некоторого времени показывали негативные новости. Двум остальным группам – нейтральные и позитивные.

Оказалось, что у первой группы резко вырос уровень стресса. Кроме, того, у людей психологи стали отмечать повышенную тревожность. И все они были склонны сильно преувеличивать свои проблемы. Наконец, искусственно созданный стресс привел к ухудшению состояния здоровья.