 

Американская разведка потерпела поражение в поиске происхождения COVID-19

28.06.2021, 10:26, Разное
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Специалисты разведки США потерпели поражение в поиске происхождения COVID-19. По данным американских СМИ, полные отчеты о расследовании до сих пор не готовы.
Авторитетное американское издание The Wall Street Journal опубликовало накануне обширный материал о расследовании происхождения коронавируса. Такую задачу ранее поставили власти Соединенных Штатов перед сотрудниками спецслужб. На решение проблемы государственным бюджетом были выделены огромные средства. Однако все попытки разобраться в вопросе остались безуспешными.

По данным издания, ни ученым, ни спецагентам не удалось даже установить точное место, из которого COVID-19 распространился по всему миру. Напомним, многие политики высшего эшелона в США утверждали, что болезнетворный патоген мог быть создан искусственно в лабораторных условиях. В создании смертельно опасного вида коронавирусной инфекции Вашингтон обвинял Китай.

Однако никаких реальных доказательств этому ими так и не было найдено. После выступления Джозефа Байдена весной, когда президент заявил об отсутствии сведений о месторождении вируса, ничего не изменилось до сих пор. Как пишет «Политэксперт», несмотря на получение финансирования из средств обычных американских налогоплательщиков, полного доклада на эту тему спецслужбы так и не предоставили ни главе государства, ни общественности.

Источник: politexpert.net



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