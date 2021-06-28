 

Китай готовится отправить колонистов на Марс

28.06.2021, 10:26, Разное
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В Китае заявили о готовности отправить своих колонистов на Марс. Первые полёты по программе массового заселения планеты начнутся в 2033 году.
Космическая программа состоит из трёх этапов, каждый из которых уже просчитан и даже имеет приблизительную дату запуска ракет в космос. Самая первая миссия отправит на Марс несколько роботов, для детального изучения поверхности планеты и её состава, включая атмосферные изменения. Это позволит изучить пробы грунта для детальной подготовки к неблагоприятным марсианским условиям, а также поможет найти лучшее место для посадки будущих колонистов. После этого на Марс полетят первые колонисты из Китая. Они подготовят жилые модули к прибытию следующих переселенцев. Третий и заключительный этап предусматривает отправку к планете целой флотилии с людьми на борту.

Помимо первого полёта к Марсу озвучены и другие временные промежутки на подготовку и запуск. По программе, Китай должен каждые 2-3 года отправлять в космос ракетоноситель для доставки всего необходимого к будущей колонии.

Источник: itcrumbs.ru



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