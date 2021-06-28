 

Российские ученые разработали спрей с «коктейлем» от многих инфекций

28.06.2021, 10:26, Разное
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Отечественные исследователи разработали специальный спрей с «коктейлем» от многих инфекций. Эксперты Роспотребнадзора планируют развивать инновацию, оптимизировав ее для профилактики коронавируса.
Инфекционные заболевания в будущем можно будет лечить намного эффективнее, также упростятся способы их профилактики. Новая методика, которую предлагают отечественные ученые, намного проще других систем терапии. Она предполагает использование специального вещества, размещенного в аэрозольном баллончике.

Спрей от инфекционных заболеваний разработали сотрудники лаборатории Роспотребнадзора. Препарат, изобретенный ими, состоит их антител в смеси с микроорганизмами-возбудителями разнообразных респираторных заболеваний. При том, что средство будет по-настоящему уникальным, оно также чрезвычайно удобно в использовании.

Для достижения необходимого эффекта, содержимое спрея просто впрыскивается в нос. Это можно сделать перед выходом из дома или посадкой в метро или маршрутку. Одной дозы достаточно на сутки, коктейль, созданный учеными, работает весь день. В инновационном медикаменте исследователи использовали выдержку из популяционного иммунитета, взяв за основу кровь, полученную от доноров. Как сообщают «Народные новости», в дальнейшем спрей планируют усовершенствовать для применения в профилактике от заражения коронавирусом.

Источник: nation-news.ru



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