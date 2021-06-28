В Николаеве неизвестные забросали “коктейлями Молотова” дорожную технику, которая ремонтирует мост

“По словам рабочих, двое неизвестных подбежали к технике – дорожной фрезе и асфальтоукладчику – и забросили в кабины бутылки с зажигательной смесью. После чего скрылись. В итоге асфальтоукладчик удалось спасти, а вот дорожный фрезер огнем полностью уничтожен. К счастью, никто из людей не пострадал”, – сказал Антощук.

На данный момент преступлением занимается полиция. Сумма ущерба устанавливается.

ВИДЕОВидео: Анатолий Чубаченко / YouTube

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