 

В Николаеве неизвестные забросали “коктейлями Молотова” дорожную технику, которая ремонтирует мост

28.06.2021, 10:24, Новости дня
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“По словам рабочих, двое неизвестных подбежали к технике – дорожной фрезе и асфальтоукладчику – и забросили в кабины бутылки с зажигательной смесью. После чего скрылись. В итоге асфальтоукладчик удалось спасти, а вот дорожный фрезер огнем полностью уничтожен. К счастью, никто из людей не пострадал”, – сказал Антощук.

На данный момент преступлением занимается полиция. Сумма ущерба устанавливается.

ВИДЕОВидео: Анатолий Чубаченко / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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